Et les 10 jeux vidéo les plus rentables de 2019 sont…

Le cabinet d’analyse SuperData vient de publier une étude pour liste les dix jeux vidéo les plus rentables de l’année 2019. Site spécialisé, SuperData est le premier fournisseur mondial d’informations sur le marché du jeu vidéo. Comme la plupart des sites, l’heure est au bilan pour le cabinet qui dresse la liste des 10 jeux vidéo les plus rentables de l’année 2019.

À ne pas confondre avec les jeux vidéo les plus vendus de 2019. On parle ici des jeux vidéo qui ont le plus rapporté, que ce soit par les ventes, les DLC, les achats intégrés, etc… Sans surprises, les habitués sont là. On retrouve encore une fois un jeu intergénérationnel de 2013 dans le haut du classement.

10 – Les Sims 4 (311 millions de dollars)

Disponible depuis 2014, Les Sims 4 est la valeur sûre d’EA. Avec plusieurs extensions par an, le jeu propose une multitude de choses à ses joueurs pour améliorer leur monde virtuel. Les Sims 4 ont ainsi rapporté plus de 311 millions de dollars à EA seulement sur l’année 2019 !

09 – Borderlands 3 (329 millions de dollars)

Grosse sortie de l’année 2019, Borderlands 3 se classe directement dans le top 10 des jeux les plus rentables avec près de 330 millions de dollars. Il faut dire que cette suite était particulièrement attendue par les fans qui avaient hâte de retourner sur Pandore ! L’année 2020 devrait être belle aussi avec l’arrivée de nombreux DLC !

08 – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (358 millions de dollars)

Ubisoft se classe huitième avec son Rainbow Six Siege. Disponible depuis 2015, il est l’un des jeux Ubisoft qui marchent le mieux ces dernières années. La preuve, puisqu’en 2019 le jeu a rapporté la coquette somme de 358 millions de dollars à l’éditeur français !

07 – Tom Clancy’s The Division 2 (370 millions de dollars)

Suite du très populaire The Division, Tom Clancy’s The Division 2 a brillé en 2019 ! Ce dernier rapporte pas moins de 370 millions de dollars à Ubisoft. L’éditeur français détient ainsi deux valeurs sûres avec Rainbow Six Siege… De quoi faire oublier l’échec de Ghost Recon Breakpoint.

06 – NBA 2K19 (370 millions de dollars)

Si l’édition 2020 n’a pas fait l’unanimité, 2K Games peut compter sur NBA 2K19 sortie l’année dernière pour amasser près de 370 millions de dollars cette année ! Une belle performance pour le jeu de basket !

05 – Call of Duty Black Ops IIII (487 millions de dollars)

La version 2018 de Call of Duty parvient elle aussi à se classer dans le top 10 des jeux les plus rentables en récoltant près de 487 millions de dollars ! Bien que Black Ops IIII est loin d’être le COD le plus vendu de la licence, ce dernier rapporte tout de même à Activision.

04 – FIFA 20 (504 millions de dollars)

Petite surprise au classement, le fameux FIFA 20 et son FUT ne sont que quatrième du top 10 des jeux les plus rentables avec tout de même 504 millions de dollars ! EA Sports peut tout de même être tranquille !

03 – Grand Theft Auto V (595 millions de dollars)

Mais qui pourra bien le stopper ? Grand Theft Auto V, disponible depuis 2013 enchaîne les performances, explose record sur record, et rapporte encore en 2019 près de 600 millions de dollars ! Il devient le produit de divertissement culturel le plus rentable de l’histoire en avril 2018 avec plus de 6 milliards de dollars. La barre des 7 milliards en 2020 ?

02 – Call of Duty Modern Warfare (645 millions de dollars)

Le retour du roi. Modern Warfare, le reboot de la fameuse saga de Call of Duty a séduit de nombreux joueurs et permet à Activision de se classer également deuxième du top 10 des jeux les plus rentables de l’année. Si les rumeurs d’un battle royale à 200 joueurs s’avèrent être vraies pour le début de l’année 2020, il y a de grandes chances pour que MW soit dans le top l’année prochaine !

01 – FIFA 19 (768 millions de dollars)

Incroyable, et pourtant bien vrai. Si FIFA 20 ne fait pas mieux que la 4e place, son prédécesseur FIFA 19 se hisse en haut du classement avec 768 millions de dollars générés sur l’ensemble de l’année 2019 ! Ceci s’explique par l’énorme succès de FUT (FIFA Ultimate Team) entre janvier et octobre 2019 face à un FIFA 20 qui ne peut pas rivaliser sur la période octobre-décembre.

Pour ce qui est des grands gagnants de 2019, nous avons :

Electronic Arts avec 1,6 milliards de dollars grâce à trois jeux (FIFA 19, FIFA 20, Les Sims 4) Activision avec 1,1 milliards de dollars grâce à deux jeux (Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops IIII) Ubisoft avec 728 millions de dollars grâce à deux jeux (The Division 2, Rainbow Six Siege) 2K Games avec 699 millions de dollars grâce à deux jeux (NBA 2K19 et Borderlands 3) Rockstar Games avec 595 millions de dollars grâce à un seul jeu (GTA V)