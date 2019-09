Et les 20 meilleurs joueurs de FIFA 20 sont…

Attendu pour le 27 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, FIFA 20 entre dans sa dernière ligne droite. Comme tous les ans, l’heure est venue pour Electronic Arts de communiquer sur les joueurs et de dévoiler le fameux top 100 des meilleurs joueurs de cette nouvelle édition. Comme toujours, très peu de surprises dans ce classement, nous retrouvons les mêmes têtes. La grande question étant toujours de savoir qui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi sera sur la plus haute marche du podium !

FIFA 20 – Le top 100 des meilleurs joueurs cette année

Bien entendu, faire la liste des 100 joueurs ne serait pas réellement utile et bien trop long dans cet article. C’est pourquoi nous allons vous lister les 20 meilleurs joueurs du jeu. Si vous souhaitez avoir le classement complet, rendez-vous sur le lien « SOURCE » au bas de l’article pour atterrir sur le site officiel d’Electronic Arts et FIFA 20 et avoir le top complet.

20 – Antoine Griezmann

Français – 89 GÉNÉRAL

FC Barcelone (Espagne)

19 – Alisson

Brésilien – 89 GÉNÉRAL

Liverpool (Angleterre)

18 – N’Golo Kanté

Français – 89 GÉNÉRAL

Chelsea (Angleterre

17 – Kalidou Koulibaly

Sénégalais – 89 GÉNÉRAL

Naples (Italie)

16 – Harry Kane

Anglais – 89 GÉNÉRAL

Tottenham (Angleterre)

15 – Robert Lewandowski

Polonais – 89 GÉNÉRAL

Bayern Munich (Allemagne)

14 – Giorgio Chiellini

Italien – 89 GÉNÉRAL

Piemonte Calcio (Juventus – Italie)

13 -Sergio Agüero

Uruguayen – 89 GÉNÉRAL

Manchester City (Angleterre)

12 – Sergio Ramos

Espagnol – 89 GÉNÉRAL

Real Madrid (Espagne)

11 – Kylian Mbappé

Français – 89 GÉNÉRAL

Paris SG (France)

10 – Marc-André ter Stegen

Allemand – 90 GÉNÉRAL

FC Barcelone (Espagne)

09 – Luka Modric

Croate – 90 GÉNÉRAL

Real Madrid (Espagne)

08 – Mohamed Salah

Egyptien – 90 GÉNÉRAL

Liverpool (Angleterre)

07 – Virgil van Dijk

Néerlandais – 90 GÉNÉRAL

Liverpool (Angleterre)

06 – Jan Oblak

Slovène – 91 GÉNÉRAL

Atletico Madrid (Espagne)

TOP 5 des meilleurs joueurs de FIFA 20

05 – Kévin De Bruyne

Belge – 91 GÉNÉRAL

Manchester City (Angleterre)

04 – Eden Hazard

Belge – 91 GÉNÉRAL

Real Madrid (Espagne)

03 – Neymar Jr

Brésilien – 92 GÉNÉRAL

Paris SG (France)

02 – Cristiano Ronaldo

Portugais – 93 GÉNÉRAL

Piemonte Calcio (Juventus Italie)

01 – Lionel Messi

Argentin – 94 GÉNÉRAL

FC Barcelone (Espagne)

Cette année, ce sera donc Lionel Messi qui reprend la tête des meilleurs joueurs sur ce nouveau FIFA 20, après plusieurs années derrière Cristiano Ronaldo. Il y a ainsi de grandes chances que l’arrêt du partenariat entre « CR7 » et EA Sports peu après la sortie de FIFA 19 ainsi que le partenariat exclusif entre la Juventus et eFootball PES 2020 qui prive ainsi FIFA du nom, des maillots et du stade de la vieille dame aient joué un rôle dans le classement. Quoi qu’il en soit, rendez-vous le 27 septembre prochain pour retourner sur le terrain, en attendant vous pouvez toujours lire ou relire notre aperçu lors de l’E3 2019 en juin dernier à cette adresse !