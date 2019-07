Et si Apple lançait un système d’exploitation baptisé SiriOS ?

Si Siri est bien présent sur mobile grâce à l’iPhone et l’iPad, force est de constater qu’en ce qui concerne les enceintes connectées, l’HomePod d’Apple ne fait pas vraiment le poids face aux enceintes connectées Google Home et Amazon Echo. Et si pour remédier à cela, Apple lançait un nouveau système d’exploitation pour ce type d’appareil ? Un récent rapport publié par Mangrove Capital Partners, le « Voice Tech Report » suggère que ce système d’exploitation pourrait être présenté par Apple dès l’année prochaine.

Un OS pour Siri ?

« Apple a été moins efficace dans la construction un écosystème autour de la voix », lit-on dans un paragraphe de ce rapport. Et d’après celui-ci, la communauté des interfaces vocales s’attend à ce que la firme de Cupertino dévoile « SiriOS » aux développeurs d’applications lors de sa prochaine conférence WWDC en 2020.

Le rapport cite également Bret Kinsella, éditeur chez Voicebot.ai, un média spécialisé dans les interfaces vocales : « Un SiriOS est souhaitable pour permettre l’innovation et est considéré par beaucoup comme nécessaire pour rattraper les progrès réalisés par Amazon et Google avec leurs assistants vocaux. »

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une prédiction. Mais on notera qu’Apple est bien déterminé à rattraper le retard de Siri par rapport aux assistants de Google et d’Amazon. Depuis un an, l’équipe derrière Siri est dirigée par John Giannandrea, qui était l’ancien responsable de l’IA chez Google. De plus, certaines acquisitions présumées d’Apple suggèrent que la firme est déjà en train d’acquérir les technologies nécessaires afin de rattraper ses concurrents. Par exemple, il y a 5 mois, Apple aurait fait l’acquisition de Pullstring, spécialisé dans les interfaces vocales et qui a développé Hello Barbie. Et il y a 4 mois, la firme aurait fait l’acquisition de Laserlike.