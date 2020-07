Et si le Google Pixel 5 ressemblait à ça ?

Pour le moment, on ne sait toujours pas quand Google pourrait lancer le Pixel 4a. Pourtant, les rumeurs concernant le Pixel 5, que la firme devrait dévoiler au dernier trimestre, circulent déjà sur la toile. Et la dernière en date nous donne une idée du design que ce smartphone pourrait avoir.

Le rendu ci-dessus a été publié par le blog pitgou.com, puis a été relayé par nos confrères d’Android Central. Comme vous pouvez le constater, cette « fuite » suggère que le Pixel 5 de Google aura un langage visuel très familier. On remarque aussi que l’appareil a un écran borderless, avec un trou percé pour la caméra frontale. Cela suggère que Google va peut-être abandonner le radar du projet Soli qui est présent sur le Pixel 4. Pour rappel, il s’agit d’une sorte de capteur du mouvement qui permet à l’utilisateur de contrôler son smartphone sans toucher celui-ci. Le problème, c’est que cette technologie n’est pas compatible avec le design borderless. Et il est tout à fait possible que Google n’ait pas eu d’assez bons retours concernant cette fonctionnalité.

On remarque également que ces images suggèrent que le Pixel 5 aurait un capteur d’empreintes digitales sur le dos, alors que beaucoup de smartphones utilisent aujourd’hui des scanners d’empreintes intégrés à l’écran en façade. Et visiblement, il y aurait au moins deux caméras.

Mais bien entendu, toutes ces informations sont à considérer avec une extrême prudence puisqu’elles ne proviennent pas d’une source officielle. De plus, la source de cette « fuite » n’a pas une notoriété particulièrement importante.

Google Pixel : un changement de stratégie ?

On notera cependant que depuis un moment, la plupart des rumeurs concernant ce smartphone de Google suggèrent que celui-ci pourrait être très modeste en ce qui concerne le hardware. Cela permettrait à Google de proposer le Pixel 5 à un prix raisonnable, tout en compensant les éventuelles lacunes sur le côté matériel avec des optimisations logicielles.

Par exemple, alors que la plupart des flagships de 2020 (comme le OnePlus 8 ou le Xiaomi Mi 10 Pro) utilisent le processeur Snpdragon 865 de Qualcomm, le Pixel 5 utiliserait un processeur moins performant, mais plus abordable : le Snapdragon 765G.