Google cesse la commercialisation du Pixel 3a. Lancement imminent du Pixel 4a ?

Cette année, Google n’a pas pu organiser sa grande conférence avec des développeurs, la Google I/O, à cause de la pandémie. Or, c’est lors de cet événement que la firme de Mountain View aura dû, logiquement, présenter le successeur du Pixel 3a, qui a dévoilé lors de l’édition 2019. Et pour le moment, on ne sait pas quand Google pourrait présenter ce smartphone. Mais un nouvel indice nous suggère que cette présentation pourrait être imminente.

En effet, comme le rapporte un article publié par le site The Verge, Google a cessé de commercialiser le Pixel 3a. Cela a même été confirmé par un représentant de la firme de Mountain View, qui a indiqué que la firme a écoulé son inventaire et mis fin aux ventes du Pixel 3a. « Pour les personnes qui souhaitent toujours acheter le Pixel 3A, le produit est disponible auprès de certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks », a également indiqué le représentant de Google.

Et pour certains médias, la fin des ventes du Pixel 3a pourrait suggérer que le lancement du successeur de celui-ci est peut-être imminent. D’ailleurs, comme nous l’évoquions dans un précédent article, Google a déjà annoncé un événement en ligne le 8 juillet. Cet événement est dédié à Google Assistant, aux enceintes connectées, et aux produits de la firme pour la domotique. Cependant, il est toujours possible que Google profite aussi de cette occasion pour présenter un nouveau smartphone.

Un milieu de gamme qui entrera en concurrence avec l’iPhone SE 2020 et le OnePlus Nord ?

En tout cas, on voit mal Google ne pas lancer un smartphone milieu de gamme, cette année, alors que cette catégorie prend de plus en plus d’importance. D’ailleurs, au premier semestre, Apple a lancé l’iPhone SE 2020, qui est un iPhone compact et abordable, avec un atout majeur : l’appareil utilise le même processeur haut de gamme que l’iPhone 11.

De son côté, OnePlus s’apprête à présenter le OnePlus Nord. Avec le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, la marque a opéré une montée en gamme, ce qui fait que ses appareils coûtent maintenant plus cher. Et pour satisfaire ceux qui recherchent des appareils abordables, mais avec de bonnes fiches techniques, la marque va lancer le Nord qui coûte moins de 500 euros.