Et si Nokia lançait une nouvelle version (sous Android) du Nokia N95 ?

Aujourd’hui, bien que les smartphones Nokia ne se vendent pas aussi bien que ceux de Xiaomi ou de Samsung, on peut dire que la marque a réussi son come-back. Et l’une des raisons de cette réussite est la stratégie de l’entreprise HMD (qui fabrique les appareils Nokia) qui réussit à attirer l’attention grâce à de nouvelles versions d’appareils emblématiques des années 2000.

Par exemple, HMD a déjà sorti une version modernisée sur 3310 et du 8110 (dont tous les fans de Matrix se souviennent). Et des rumeurs suggèrent que bientôt, l’entreprise sortira une nouvelle version du Nokia 6300.

Par ailleurs, nous avons également appris que HMD a déjà envisagé de lancer un smartphone Android dont le design est inspiré de celui du N95. Il s’agissait d’un mobile lancé en 2007, avec des caractéristiques très intéressantes pour l’époque, et dont la particularité était son mécanisme coulissant.

En effet, lorsqu’on faisait coulisser l’écran vers le haut, celui-ci laissait apparaître un clavier physique. Et lorsqu’on faisait coulisser vers le bas, cela faisait apparaître un lecteur multimédia.

Dans une vidéo publiée au sujet du N95, la chaîne YouTube Mr Mobile a révélé que HMD a déjà songé à lancer un smartphone moderne inspiré de ce modèle des années 2000. Ce smartphone devait avoir un écran sans bordures, et un mécanisme coulissant qui permet de faire apparaître la caméra frontale ainsi qu’une grille de haut-parleur. Outre cela, HMD a également imaginé une béquille intégrée au dos.

The Nokia N95 was the last great phone to launch before the iPhone – and it was such a blockbuster that HMD Global almost brought it back!

Join me to revisit the legendary N95, and get an exclusive look at its canceled reboot, on "When Phones Were Fun!" https://t.co/GXK7F0JVoI pic.twitter.com/NReKGm0L6D

— Michael Fisher (@theMrMobile) November 6, 2020