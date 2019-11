iPhone 11 contre Nokia 3310 : qui survivra d’une chute d’hélicoptère ?

« How Ridiculous ». Le nom de cette chaîne Youtube porte bien son nom. Il y a trois jours, trois youtubeurs australiens ont eu l’idée (inutile ou de génie, on vous laisse en juger) de tester la résistance du nouvel iPhone 11, face à la référence en la matière : le Nokia 3310.

Pour ce faire, oubliez les tests classiques. Les trois compères ont loué un hélicoptère, pour une chute de 1000 pieds, soit 300 mètres d’altitude, en plein désert. A 809 € le dernier smartphone de la marque à la pomme, cela fait cher le test. D’autant plus que sans surprise, le duel était presque perdu d’avance, alors que le 3310 de Nokia est devenue iconique pour son invisibilité face aux chutes, depuis son lancement en 2000.

Mais contrairement aux attentes, l’iPhone 11 s’en est plutôt bien sorti. Sans plus attendre, voici la vidéo du test :

Un Nokia 3310 en pleine forme, mais un iPhone 11 encore fonctionnel

Vous l’aurez compris : le Nokia 3310 a bien évidemment remporté le duel, et les trois youtubeurs se sont amusés à débuter une partie du célèbre jeu « Snake », juste après la chute libre de l’objet. Comme à son habitude, le téléphone était toujours retrouvé en trois parties, mais celles-ci se remboîtent très rapidement après.

C’est du côté de l’iPhone 11 que les surprises étaient les plus nombreuses. « Je ne peux pas croire qu’il marche encore, c’est fou ! », s’écriait l’un des trois amis australiens, en récupérant le smartphone sur le sol. Finalement, ce dernier s’allumait toujours, et seule sa coque dorsale en verre avait été fissurée.

On notera par ailleurs que le test aurait certainement été différent si la zone de choc était en goudron ou en béton. Ici, la terre aride australienne a tout de même dû légèrement amortir le choc, et éviter la catastrophe.

Pour comparer le nouveau smartphone d’Apple avec un modèle plus proche générationnellement, « How Ridiculous » a décidé d’effectuer un dernier test, avec un Samsung Galaxy S10. Le destin du smartphone fut plus tragique : malgré sa protection, le module photo est parti en éclat. Dommage.