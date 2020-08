Et si Twitter rachetait TikTok ?

L’application TikTok sera-t-elle bientôt bannie aux USA ? C’est la question que se posent de nombreux utilisateurs de l’application dans ce pays. Et pour anticiper, certains ont même déjà commencé à rechercher des VPN qui pourraient aider à contourner un éventuel bannissement.

En effet, l’administration Trump a annoncé son intention de bannir TikTok des États-Unis, sauf si l’application est rachetée, avant le 15 septembre.

Et Microsoft a déjà annoncé officiellement son intention de faire cette acquisition. Cependant, au moment où j’écris cet article, rien ne garantit encore qu’un accord sera trouvé entre Microsoft et ByteDance, l’entreprise chinoise qui propose TikTok.

Mais alors que les discussions sont encore en cours entre Microsoft et ByteDance, de nouvelles rumeurs circulent au sujet d’un autre candidat pour l’acquisition de TikTok : Twitter. Dans un article publié ce weekend, Reuters cite plusieurs sources indiquant que la plateforme de microblogging aurait également approché le propriétaire de TikTok pour discuter d’une acquisition des opérations américaines de celui-ci.

Twitter : peu de chances de faire une meilleure offre que Microsoft ?

Bien entendu, pour le moment, cette info n’ayant pas été confirmée, celle-ci est encore à considérer avec prudence. Et Reuters explique que même si Twitter est intéressé, il pourrait être difficile pour l’entreprise de surenchérir face à l’offre de Microsoft. En effet, Twitter pourrait avoir des difficultés à trouver les fonds nécessaires pour racheter TikTok.

Néanmoins, la plateforme de microblogging aurait également des arguments. En effet, une acquisition de TikTok par Twitter pourrait passer plus facilement auprès des régulateurs, par rapport à une acquisition par Microsoft. Et Twitter n’ayant pas d’activités en Chine, celui-ci serait moins susceptible de subir des pressions de la part de Pékin.

Pour rappel, TikTok et WeChat sont menacés de bannissement aux États-Unis à cause du fait qu’il s’agit d’applications chinoises qui pourraient représenter une menace pour la sécurité nationale du pays de l’Oncle Sam. Mais TikTok a toujours assuré qu’il n’agit pas sous les ordres de Pékin.

Avant l’annonce du bannissement de TikTok, l’armée américaine avait interdit à ses soldats d’utiliser cette application. Des entreprises américaines, comme Well Fargo, ont également demandé à leurs employés de désinstaller cette app de leurs smartphones professionnels.

TikTok est une application très populaire auprès des ados et des jeunes adultes. Et bien que celle-ci soit encore très récente, elle figure déjà dans le Top 10 des applications les plus téléchargées durant les 10 dernières années.