Et si l’UE imposait les batteries amovibles sur les smartphones ?

Il fut un temps où la plupart des smartphones avaient des batteries amovibles. Cela était bien pratique lorsqu’on voulait remplacer la batterie d’un appareil, puisqu’il suffisait d’en acheter une nouvelle, puis de remplacer l’ancienne, sans l’aide d’un expert.

Mais aujourd’hui, de nombreux constructeurs ont adopté la batterie non amovible, ce qui oblige les consommateurs à aller chez un réparateur pour remplacer celle-ci.

La bonne nouvelle, c’est que d’après une nouvelle rumeur, l’Europe pourrait essayer d’imposer les batteries amovibles sur les nouveaux smartphones.

Pour le moment, aucune information officielle à ce sujet n’a été publiée. Néanmoins, comme le rapportent les sites The Next Web et XDA, le média néerlandais Het Financieele Dagblad aurait récemment pu accéder à une nouvelle proposition de la Commission Européenne visant à obliger les constructeurs de smartphones à faciliter le remplacement des batteries, et qui pourrait donc forcer le retour des batteries amovibles sur les smartphones.

Vers un retour des batteries amovibles sur les smartphones ?

Si les batteries des smartphones sont amovibles, les consommateurs pourraient être enclins à garder leurs appareils plus longtemps, ce qui pourrait réduire la quantité de déchets électroniques.

Bien évidemment, lorsqu’on évoque cette rumeur, on a Apple en tête. Cependant, il est à noter que progressivement, les fabricants de smartphones Android ont aussi adopté la batterie non amovible.

Mais étant donné que pour le moment, l’UE n’a pas annoncé cette proposition, l’information est encore à prendre avec une extrême prudence. D’après le média néerlandais à l’origine de cette « fuite », la présentation de la nouvelle proposition pourrait se faire mi-mars.

En tout cas, cette rumeur sur une proposition de la Commission Européenne concernant les batteries de smartphones circule alors qu’il y a quelques semaines, le Parlement Européen a voté une résolution demandant à la Commission d’obliger les constructeurs à adopter un chargeur unique. Actuellement, il existe trois principaux chargeurs : le micro-USB, l’USB-C et le Lightning. Bien entendu, Apple est opposé à l’idée d’imposer un chargeur universel, préférant garder son port Lightning pour les iPhone. « Une telle initiative serait inutilement perturbatrice pour les clients et générerait des déchets supplémentaires à cause de l’abandon d’anciens chargeurs[…] Les réglementations qui favoriseraient la conformité sur le type de connecteur gèlent l’innovation plutôt que de l’encourager », avait commenté la firme de Cupertino.