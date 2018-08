Et si un robot pouvait convaincre votre enfant de faire une bêtise ?

« Et si ton copain te disait de sauter d’un pont, tu le ferais aussi ? » Vous avez sans doute entendu cette phrase enfant ou bien vous l’avez dit vous-même. C’est presque un classique de l’éducation quand on veut mettre les enfants face à leurs responsabilités. L’idée est bien sûr qu’ils répondent que non… mais dans le cas d’un robot, il faudrait sans doute réviser cette conclusion logique.

C’est ce que révèle une étude publiée dans la revue Science Robotics. Des chercheurs basés en Allemagne et au Royaume-Uni ont découvert que les enfants seraient susceptibles à la pression des pairs… par les robots. En clair, plus ces robots et leur intelligence artificielle feront partie de notre quotidien, plus ils seront intégrés à notre mode de vie et plus il faudra être méfiant sur la façon dont ils peuvent nous influencer.

La pression des pairs 2.0

A noter que nous ne sommes toutefois pas à égalité à 100% face à cette situation. L’étude est relativement simple. Dans un groupe qui devait répondre à des questions relativement simples, les enfants et les adultes avaient les mêmes réponses. Mais, si on ajoute des robots aux groupes les choses changent. Ceux-ci insistaient en effet sur de mauvaises réponses. Les adultes ne se laissent pas convaincre mais les enfants eux, se laissaient beaucoup plus facilement convaincre.

C’est partiellement surprenant pour les adultes mais cela serait lié au fait qu’ils ne sont pas assez réalistes. Les participants pensaient que les robots avaient un bug. Mais, le résultat pour les enfants pourrait avoir de sérieuses conséquences. C’est ce que pointent ainsi les chercheurs.

« Si les robots recommandent des produits, des services ou des préférences, […] y aura-t-il résultats supérieurs aux méthodes publicitaires plus traditionnelles ? » Une question qui pourrait avoir de sérieuses conséquences concernant la place des robots dans nos foyers. Il s’agit donc d’un nouveau scénario inquiétant autour de la robotique, qui pourra compléter cette liste de 9 scénarios inquiétants entourant l’intelligence artificielle, dont nous parlions déjà il y a peu.

