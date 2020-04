Et si vous étiez payés pour regarder Disney+ ?

Avec le confinement, on regarde tous beaucoup les plateformes de streaming. En France, c’est bien sûr Netflix qui l’emporte à l’heure actuelle, en attendant que Disney+ soit enfin lancé dans quelques jours. Mais, notre détermination à regarder de nouveaux contenus pourrait être renforcée s’il y avait une récompense monétaire à la clé. Aux Etats-Unis, c’est ce que propose (à nouveau) le site Reviews.org, à quelques heureux élus adeptes de Disney+.

Des contenus choisis sur Disney+

La plateforme Disney+ (que nous avons testé pour vous) compte un nombre croissant d’abonnés alors que son catalogue prend lui aussi de l’ampleur. Dix d’entre eux vont donc avoir le droit à ce que l’on peut considérer comme un job de rêve. Le concept ? Il faut être majeur, et en échange, les candidats choisis obtiennent un an d’accès gratuit à Disney+ mais aussi une carte cadeau de 200 dollars qui peut être utilisée pour ce qui vous fait envie. Au choix, commander dans un restaurant (à éviter quand même avec le confinement), ou bien vous abonner à un autre service de streaming, dans le cas ou Disney+ ne vous suffit pas.

Pour l’instant, cette offre est, bien entendu, uniquement réservée aux Américains et les candidats doivent être majeurs. Ceux qui participent devront à priori aussi s’engager à regarder certains contenus en particulier. Mais bon, on a pour la plupart un peu de temps à perdre à l’heure actuelle. Il ne reste plus qu’à espérer qu’une entreprise française fasse pareil à partir du 7 avril quand Disney+ sera lancé en France.

Si vous voulez préparer votre liste de binge-watching, Reviews.org recommande de regarder la Reine des Neiges 2, The Mandalorian ou encore The Imagineering Story. En Avant, le dernier des films Pixar sera aussi disponible dès le 3 avril sur Disney+. Des heures de visionnage vous attendent déjà.