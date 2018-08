Cet été, le piratage de comptes Instagram est à la mode

Un récent rapport réalisé par Kaspersky Lab fait état d’une actuelle hausse du nombre de comptes Instagram piratés. Les auteurs des attaques se tournent majoritairement vers les tentatives de phishing.

Depuis le 31 juillet, les attaques visant à prendre possession du compte Instagram et des informations personnelles d’un utilisateur semblent être en augmentation. En effet, l’entreprise Kaspersky Lab indique que le nombre est d’environ 600 tentatives de phishing par jour là où celui-ci était précédemment d’environ 150. Pour rappel, le phishing est une technique visant à obtenir les informations personnelles d’un utilisateur, à l’exemple de ses identifiants et mots de passe, mais aussi parfois de son numéro de carte bleue. Par conséquent, bon nombre d’utilisateurs de la plateforme sociale reçoivent actuellement des emails leur demandant de se connecter à leur compte afin de modifier leur mot de passe pour des raisons de sécurité.

Comme l’explique le communiqué, « en raison de sa popularité et d’un nombre d’utilisateurs qui dépasse aujourd’hui le milliard, Instagram a toujours attiré beaucoup de fraudeurs. Une fois qu’un criminel a piraté l’accès à un compte, il a accès aux données personnelles et correspondances de l’utilisateur ». Effectivement, les chercheurs en sécurité sont régulièrement confrontés à des cas de faux emails ou de fausses applications qui tentent de copier des plateformes à forte popularité, comme Instagram ou WhatsApp et Uber. Néanmoins, les origines concernant cette vive hausse de piratages sur l’app, ou du moins de tentatives, ne semblent pas trouver plus d’explications, si ce n’est la popularité du service.

Instagram fait des recommandations contre le piratage

Compte tenu de l’ampleur du phénomène, la plateforme sociale a tenu à alerter les utilisateurs dans un récent billet, précisant qu’il était possible d’annuler un changement dans le cas où l’internaute était notifié d’une demande de modification d’adresse email. Il est aussi judicieux d’utiliser un mot de passe mêlant des minuscules, des majuscules, des chiffres et des symboles. De la même façon, Instagram recommande d’utiliser la double authentification afin d’être prévenu dans le cas où un tiers tenterait de se connecter au compte en question. Si le réseau social exploite déjà ce principe de sécurité, celui-ci a récemment indiqué qu’il travaillait effectivement « au développement d’une autre fonctionnalité de double identification ».