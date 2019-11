Êtes-vous prêt à faire confiance à cet avion qui atterrit tout seul ?

Garmin est principalement connu pour ses montres connectées et autres appareils destinés aux particuliers. Mais la firme américaine travaille également auprès de professionnels comme la Marine et le secteur de l’aviation.

Baptisé Autoland, le système que Garmin a dévoilé dans une récente vidéo se destine aux petits avions privés. Jusqu’ici, il était disponible sur certains vols commerciaux, mais pas sur des appareils aussi petits.

Un avion privé qui atterrit seul, ça vous tente ?

Comme le montrent les images, l’avion utilisé lors du test fonctionne tout à fait normalement lors du vol, mais la réelle surprise a lieu lorsque celui-ci se rapproche du sol. Le pilote active alors le dispositif de Garmin puis il ne touche plus les commandes du tout.

Pour fonctionner et atterrir, Autoland prend en compte plusieurs critères comme le vent, le niveau de carburant, la taille de la piste, la météo ou encore la trajectoire de descente. Il communique automatiquement avec la tour de contrôle de l’aéroport concerné, à qui il transmet des informations sur son emplacement, sa situation et sa destination.

Mais ce n’est pas tout, car le système peut aussi prévenir et informer les passagers en indiquant le temps de vol restant avant l’atterrissage. Une fois qu’il a atterri, Autoland se charge d’activer les freins, de couper les moteurs et de prévenir les personnes à bord qu’elles peuvent descendre de l’avion en toute sécurité.

La marque américaine travaille sur ce projet depuis 2011, tandis que son premier vol utilisant le système a eu lieu en 2014. Depuis, de nombreux tests ont eu lieu.

Garmin ajoute aussi que « Autoland peut aussi s’activer automatiquement si le système le juge nécessaire », mais ne donne pas plus de détails à ce sujet. Les prix d’un tel dispositif ne sont pas connus non plus, certainement parce que ce système n’est pas destiné à tous les avions et qu’il faut qu’il soit compatible avec les commandes du véhicule concerné.