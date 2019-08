Comme son nom l’indique, la Garmin Fēnix 6X Pro Solar se recharge…avec le soleil !

Une montre Garmin qui se recharge au soleil

C’est dans le cadre de la 17ème édition du sommet mondial du trail (UTMB) qui se déroule actuellement à Chamonix, que Garmin a annoncé le lancement mondial de la série Fēnix 6, la dernière génération de sa gamme de montres connectées GPS multisports. Un nouveau modèle qui met notamment l’accent sur la gestion de l’autonomie, avec un système de recharge…solaire.

En effet, il s’agit de la première montre GPS Garmin à adopter la technologie de rechargement solaire Power Glass. Concrètement, la montre est équipée d’un verre photovoltaïque transparent, qui va emmagasiner l’énergie du soleil pour prolonger l’autonomie. Un petit affichage dédié permet d’ailleurs de vérifier rapidement ce niveau de récupération d’énergie solaire. En moyenne, la Fēnix 6X Pro Solar offre une autonomie de 21 jours, avec la possibilité de s’offrir 3 jours supplémentaires grâce au soleil.

Pour Dan Bartel, Vice-Président des ventes mondiales grand public : « Nous sommes ravis d’intégrer le chargement solaire au nouveau modèle Fēnix 6X Pro Solar. Nous avons réussi le pari fou d’optimiser et d’augmenter l’autonomie de nos montres, permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier de toutes les fonctionnalités qu’ils peuvent attendre de la gamme fēnix, tout en proposant un écran encore plus grand« .

En effet, les nouveaux modèles Fēnix 6 et Fēnix 6X sont dotées d’un écran de respectivement 1,3’’ et 1,4’’, de quoi offrir un affichage de 17% et 36 % supérieur à celui des versions Fēnix précédentes. Garmin annonce également un nouveau gestionnaire d’alimentation personnalisable, la présence de la technologie Garmin Pay, un bracelet en silicone ou en titane, un GPS intégré, une foule de capteurs (altimètre, compas, gyroscope, accéléromètre, oxymètre…).

Côté applications, on profite de divers profils pour ce qui est de la course trail, la natation, la course à pied, le cyclisme, la randonnée, l’aviron, le ski de fond et sur piste, le golf… Le planificateur ClimbPro est également de la partie, tout comme le guidage vocal, la mesure de la fréquence cardiaque ou encore les notifications emails, SMS et appels téléphoniques.

Prix et disponibilité

Côté tarif, la nouvelle série Fēnix 6 de Garmin est proposée à partir de 599,99 euros. Un prix qui peut grimper jusqu’à 949 euros selon la version choisie. En ce qui concerne la disponibilité, bonne nouvelle, car cette nouvelle gamme est disponible dès à présent.