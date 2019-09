Un concours entre plusieurs établissements américains visant à fabriquer les prochains drones de combat de l’armée va bientôt commencer. Cet événement intitulé FirePoint C3 Challenge, est encadré, comme son nom l’indique, par le FirePoint Innovations Center de la Wichita State University.

Wichita, la plus grande ville du Kansas est le siège de six grands constructeurs d’avions, et le siège de l’United States Air Force. C’est donc sans surprise que l’université a obtenu un partenariat avec l’US Army Combat Capabilities Development Command – Aviation and Missile Center (CCDC AvMC).

Le défi sera proposé non seulement à la Wichita State University, mais aussi à plusieurs universités aux quatre coins des États-Unis. Les élèves souhaitant participer au concours devront présenter un composant spécifique utile pour le bon fonctionnement d’un drone. Que ce soit en rapport avec le décollage, l’énergie utilisée, ou bien la qualité des matériaux, peu importe tant que cela puisse améliorer la performance des drones.

Suite à cela, cette première sélection permettra de choisir 10 équipes qui devront travailler en ensemble, en alliant leurs compétences, afin de réaliser un prototype final qui sera présenté devant l’armée américaine en février 2021.

Quelle est la récompense pour l’équipe gagnante ?

Steve Cyrus, responsable des collaborations technologiques chez FirePoint explique : « Notre mission avec C3 est double. Premièrement, notre principale directive est de former la prochaine génération d’ingénieurs et d’innovateurs pour alimenter le bassin de talents de l’Armée de terre, et il n’y a pas de meilleure façon de le faire qu’en exposant les étudiants aux technologies, aux techniques et aux possibilités de carrière disponibles. Deuxièmement, en établissant des partenariats entre l’armée américaine et les universités de tout le pays, nous espérons mettre sur le marché certaines des meilleures technologies universitaires qui puissent soutenir la supériorité tant de l’armée américaine que de la fabrication américaine. »

Le groupe français Dassault Systemes est un des partenaires de cette initiative, et permettra notamment aux équipes d’accéder à sa plateforme de modélisation 3D. La récompense pour l’équipe gagnante s’élève à 35 000 dollars, une broutille par rapport aux moyens de l’armée. Toutefois, la vraie valeur de ce concours est l’avancement professionnel. En effet, une telle exposition pourrait révéler des talents et pourquoi pas démarrer des carrières.