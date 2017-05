eve Sleep, la startup qui cartonne avec son matelas aux bords jaunes, entre en bourse

Une belle nouvelle pour cette startup européenne. On a testé son fameux matelas et on vous le fait gagner !

Après des levées de fonds successives d’un montant total de 21 millions d’euros, eve Sleep passe à la vitesse supérieure avec une introduction en bourse à Londres. Avec les 40,5 millions d’euros supplémentaires générés, eve Sleep va continuer à se développer en Europe. De quoi asseoir son leadership sur un marché fortement concurrentiel. Nous profitons de cette actualité pour vous en dire un peu plus sur le produit phare de cette startup, ayant pu tester son matelas et rencontrer son directeur France.

Eve Sleep donne un coup de jeune à la literie

La startup, basée à Londres, s’est inspirée de succès américains des « mattress in a box » pour se développer et lancer son matelas en Europe. Après plusieurs années de R&D, eve a lancé son matelas en adoptant des codes à l’encontre de ce qui se pratique habituellement dans le monde de la literie : adieu les tristes bleus et gris, bonjour les bords jaune vif, qui donnent un coup de fouet visuel. La proposition de eve Sleep est simple : un matelas à composition unique, roulé sous vide dans un joli carton, livré à domicile, dont l’essai est possible pendant 100 jours et avec une garantie de 10 ans. eve Sleep a également lancé d’autres produits (couette, oreillers…).

Charles Digby-Smith, directeur France, explique que les français, dont un sur trois souffre de trouble du sommeil, ne sont pas de bons élèves : ils ne changent de matelas que tous les 14 ans (au lieu des 10 ans recommandés). Nous l’avons rencontré pour une interview flash.

Nos impressions sur le matelas eve Sleep

J’ai pu tester le matelas Eve pendant quelques semaines. Un accident de voiture m’ayant laissé en souvenir des maux de dos fréquents, je suis particulièrement exigeante sur la qualité de literie. J’étais vraiment dubitative sur le principe du matelas à composition unique, mais le tester m’a rapidement convaincue. La bonne surprise a commencé dès la livraison, avec son packaging surprenant.

Une fois le matelas déroulé, je découvre un couchage à la fois ferme et moelleux, difficile à décrire tant ces deux adjectifs pourtant opposés lui correspondent. Je pensais avoir besoin de quelques jours d’adaptation, mais j’y ai excellemment bien dormi dès la première nuit. Le seul petit bémol : une odeur de neuf assez tenace, qui met quelques jours à disparaître.

Au-delà du confort, l’autre point fort de EVE, c’est l’expérience d’achat. Plus besoin d’aller en boutique et d’essayer les matelas les uns après les autres (au bout du 5ème essai, on ne sent plus rien). Rien ne vaut le test en conditions réelles, à domicile. Si au bout de 99 jours on n’est pas convaincu, il suffit de demander un retour et des transporteurs viennent récupérer gratuitement le matelas à votre domicile.

La proposition unique de matelas a aussi ses avantages. Mousse, ressorts, latex, mémoire de forme… On s’en moque et on peut mettre nos idées reçues à la poubelle. Il suffit de tester pour savoir si le matelas nous convient (et si vous avez tout de même envie de connaître la composition, je vous renvoie à cette vidéo explicative). 95% des clients conservent leur matelas eve. Le pari du modèle unique semble donc clairement réussi pour la startup. Le succès s’explique aussi par l’accent mis sur le service client selon Charles Digby-Smith. 5 personnes, employées par eve Sleep France à temps plein, répondent aux sollicitations 7 jours sur 7, de 9 h à 21 h.

En termes de prix, ça reste raisonnable : 599 € pour un matelas 140×190. La livraison est offerte.

Jeu-concours pour nos lecteurs premium : un matelas eve Sleep à gagner 🙂

Les lecteurs non premium peuvent profiter de 10% de réduction avec le code PRESSECITRON jusqu'à la fin du mois de mai (et même 100 € de réduction pour fêter l'introduction en bourse, pour ceux qui se dépêchent de commander : le code FETE100 est valable jusqu'à minuit).