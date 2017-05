Gagnez un matelas eve, le matelas aux bords jaunes hyper-confortable

Le matelas eve a déjà conquis des dizaines de milliers d’utilisateurs en Europe. Tentez votre chance pour en gagner un aux dimensions de votre choix.

L’avantage Lecteurs Premium

Un lecteur premium sera tiré au sort pour gagner un matelas eve aux dimensions de son choix (valeur : 379 à 899 € selon les dimensions).

Comment en bénéficier ?

Il vous suffit de vous abonner au club Lecteurs Premium de Presse-Citron (à partir de 3 euros) et de poster un commentaire en bas de cet article, du type “je veux gagner un matelas eve“. Si vous avez des questions, écrivez-nous à hello@presse-citron.net. Le tirage au sort aura lieu le 5 juin.

Et pour les autres ?

Avec le code PRESSECITRON tous les lecteurs peuvent profiter de 10% de réduction ! (valable jusqu’au 31 mai)

L’avis de Presse-Citron

On a testé le matelas eve et on vous en parle dans cet article.