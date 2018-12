Le 18 mars dernier à Tempe, Arizona, un véhicule autonome appartenant à Uber a renversé une femme qui est décédée lors de son transfert à l’hôpital. Suite à l’accident, l’entreprise américaine s’est exprimée dans un communiqué, déclarant : « Le véhicule était en mode autonome lors de la collision, avec un opérateur derrière le volant lorsqu’il a heurté une femme qui traversait en dehors des clous ».

Uber aurait été au courant des risques

Suite à cet accident, Uber avait suspendu les essais, qu’il a repris au mois de juillet en assurant s’atteler de très près à la question de la sécurité. Selon la firme, de nouvelles normes de sécurité sont entrées en vigueur.

Néanmoins, un ancien employé d’Uber assure qu’il avait adressé un email à ses supérieurs afin de les prévenir des risques d’accident. Responsable des opérations d’essais de l’unité, Robbie Miller a envoyé cet email à la date du 13 décembre, soit trois mois avant l’événement survenu à Tempe. Ce dernier a été adressé à Eric Meyhofer, responsable de l’unité des véhicules autonomes, John Thomason, vice-président des logiciels, et cinq autres dirigeants et avocats d’Uber.

Comme le rapporte The Information, Miller a indiqué dans son courriel : « Les voitures sont régulièrement accidentées et causent des dommages. Ceci est généralement le résultat d’un mauvais comportement de l’opérateur ou de la technologie AV. Une voiture a été endommagée presque tous les deux jours en février. On ne devrait pas heurter des éléments tous les 15 000 miles. Les infractions répétées pour mauvaise conduite entraînent rarement la cessation d’emploi. Plusieurs des chauffeurs n’ont pas été correctement contrôlés ou formés ». Ancien employé de Google et Otto dans le même secteur, Miller précise avoir fourni une liste de recommandations à Uber afin que des mesures puissent être prises.

Pour rappel, un rapport de police a déclaré que l’opératrice à bord du véhicule était en train de regarder des vidéos sur son smartphone au moment de l’accident de Trempe, preuve que les opérateurs n’ont pas été suffisamment formés.

