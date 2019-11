Exercer un métier hautement qualifié ne vous protégera pas de l’automatisation

En avril dernier, l’OCDE avait tiré la sonnette d’alarme. Selon une enquête qu’elle avait rendu publique, 14 % des métiers actuels seraient menacés par l’automatisation dans les 15 à 20 années à venir. 32 % d’entre eux seraient également profondément transformés, cela signifie qu’elle aurait un impact sur 50 % du marché de l’emploi actuel.

Une nouvelle étude de la Brookings Institution vient confirmer cette prévision. Elle met l’accent sur les travailleurs hautement qualifiés dont les emplois seraient plus particulièrement touchés. Cette conclusion est assez surprenante car on pensait justement que l’intelligence artificielle allait surtout impacter les employés aux tâches répétitives.

L’IA, une vraie menace ?

Les résultats sont pourtant sans appel car selon les chercheurs, l’IA est cinq fois plus susceptible de modifier les métiers exercés par un diplômé d’université que les autres types d’emplois. Pour arriver à une telle conclusion, les scientifiques ont utilisé leur propre algorithme qui a combiné les termes utilisés dans 16 400 brevets d’intelligence artificielle avec des mots spécifiques correspondant à 769 emplois différents.

« Notre analyse montre que l’intelligence artificielle constituera un facteur important dans la future vie professionnelle de gestionnaires, superviseurs et analystes relativement bien payés . Les ouvriers des usines, qui sont de plus en plus instruits et déjà fortement impliqués dans l’IA, sont également exposés », précisent les auteurs de l’étude.

Les hommes seraient également plus susceptibles de voir leur métier remplacé par une IA. Cela viendrait du fait qu’ils sont actuellement sureprésentés dans les travaux techniques et analytiques, tandis que les femmes exercent quant à elles d’avantage de métiers où des compétences comportementales et humaines sont requises.

Il faut toutefois nuancer ces conclusions pessimistes. Le débat sur l’intelligence artificielle est loin d’être tranché et si l’automatisation menace de nombreux emplois, elle peut dans certains cas représenter une aide libératrice pour les travailleurs. Une étude récente délivrée par Google News Initiative a notamment conclu qu’elle pouvait bonifier le métier de journaliste.