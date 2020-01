Face aux critiques, Google pourrait modifier le (nouveau) design de son moteur de recherche

La semaine dernière, Google était sous le feu des critiques après avoir annoncé un changement de design pour la version pour ordinateurs de son moteur de recherche. Ces changements, qui étaient déjà faits sur la version mobile, mettent en avant les noms et les logos des sites web dont les pages apparaissent dans les résultats de recherche.

Mais pourquoi ? D’après Google, cela permettrait aux internautes de mieux identifier les sources d’une information, et de mieux comprendre les résultats de recherche. Mais l’un des points forts de Google par rapport à ses concurrents (comme Yahoo), il y a une dizaine d’années, était sa simplicité. De ce fait, la nouvelle esthétique du moteur de recherche de Google n’était pas bien accueillie par tout le monde.

Le problème de l’affichage des publicités

Mais le plus grave est qu’une fois de plus, Google a été accusé de rendre les publicités de son moteur de recherche plus discrètes, afin que celles-ci se confondent encore plus avec les résultats naturels. Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessous, la seule chose qui distingue les pubs des résultats de recherche naturels est l’étiquette « Ads », laquelle peut facilement être confondue avec les logos des sites web.

Last year, our search results on mobile gained a new look. That’s now rolling out to desktop results this week, presenting site domain names and brand icons prominently, along with a bolded “Ad” label for ads. Here’s a mockup: pic.twitter.com/aM9UAbSKtv — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020

La confusion est moins importante sur la version francophone, puisque l’étiquette pour les publicités, « Annonce », est plus visible.

Google annonce qu’il va tester des modifications et tenir compte des retours

En tout cas, face aux différentes critiques de son nouveau design, Google a finalement réagi, suggérant qu’il pourrait opérer des changements sur le nouveau design du moteur de recherche.

« La semaine dernière, nous avons mis à jour l’apparence de la recherche sur ordinateur pour refléter ce qui est sur mobile depuis des mois. Nous avons entendu vos commentaires sur la mise à jour. Nous voulons toujours améliorer la recherche. Nous allons donc expérimenter de nouveaux emplacements pour les favicons (ndlr, les logos de sites). Notre expérimentation commencera aujourd’hui. Au cours des prochaines semaines, pendant que nous testons, certains pourraient ne pas voir de favicons tandis que d’autres pourraient les voir dans différents emplacements alors que nous cherchons à apporter un look moderne sur desktop », indique la firme de Mountain View.

Here’s our full statement on why we’re going to experiment further. Our early tests of the design for desktop were positive. But we appreciate the feedback, the trust people place in Google, and we’re dedicating to improving the experience. pic.twitter.com/gy9PwcLqHj — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 24, 2020

Cependant, si Google indique qu’il veut tenir compte des retours qui ont été publiés après le lancement du nouveau design sur desktop, il semble y avoir peu de chances pour un retour à l’ancienne version.

Dans une déclaration, la firme rappelle en effet que sur la version mobile, ces mêmes changements ont été bien accueillis. Google indique aussi que les éditeurs de sites web ont apprécié le fait que leurs logos et leurs marques soient mis en avant dans les résultats de recherche. Et les « premiers tests » pour le nouveau design sur desktop auraient obtenu des résultats positifs, mais Google accepte de tenir compte des retours des utilisateurs.