Face aux problèmes de pédophilie, YouTube ne répond plus de rien

Si YouTube abrite de nombreuses vidéos de chats, on y trouve aussi de multiples contenus plutôt effrayants. Les « deepfakes » au réalisme bluffant en font par exemple partie, comme on vous le disait il y a quelque jour. Mais ce sont parfois les dérives de l’algorithme qui posent le plus problème, à cause des fake news mais aussi des problèmes e pédophilie. Le problème ? YouTube ne fera rien.

YouTube ne veut pas toucher aux recommandations

Il y a quelques mois, on se réjouissait des premières annonces de YouTube. Face à la pédophilie sur la plateforme, le site annonçait qu’il ne serait plus possible de commenter sur des vidéos de mineurs, peu importe leur âge. A l’époque, YouTube réagissait surtout à la décision de plusieurs marques de suspendre leurs publicités. Ces dernières critiquaient comment YouTube favorisait à cause des recommandations, les comportements de prédateurs sexuels.

Les responsables de YouTube ont-ils espéré que la tension était retombée ? Selon une enquête du New York Times, ils ne comptent en tout cas pas mettre fin au système de recommandation. La raison mise en avant ? Cela pénaliserait les créateurs de la plateforme en réduisant le trafic de leurs vidéos. A la place, YouTube annonce vouloir limiter les recommandations pour les vidéos qui mettraient en danger les enfants. On aurait tendance à se demander pourquoi celles-ci sont encore présentes sur le site.

YouTube a répété auprès du New York Times son problème actuel : protéger face aux comportements des prédateurs, mais aussi continuer à protéger les créateurs. Reste à voir ce qui sera privilégié si la situation continue d’être aussi problématique.

Plusieurs autres mesures ont toutefois été prises, visant notamment à empêcher les streaming live d’enfants non accompagnés par un adulte et à réduire les commentaires. Des milliers de comptes d’enfants de moins de 13 ans seraient aussi supprimés chaque semaine.