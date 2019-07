FaceApp Pro : une fausse application… et une vraie arnaque

FaceApp : une version Pro ?

Depuis quelques jours, vous n’avez pas pu échapper au phénomène FaceApp, cette application qui permet de transformer n’importe quel visage en quelques clics, pour un résultat bien souvent incroyable de réalisme. Une application dont les conditions d’utilisation concernant la question du respect des données personnelles ont d’ailleurs beaucoup fait parler ces derniers temps… Toujours est-il que certains ont déjà mis en place une fausse application Pro, pour escroquer les utilisateurs les moins vigilants…

En effet, si certains ont accepté de payer pour profiter pleinement de tous les filtres proposés par l’application FaceApp, d’autres seront peut-être attirés par une version « Pro », laquelle est notamment promue par une vidéo qui tourne actuellement sur Youtube, avec divers liens (frauduleux) pour la télécharger. Les escrocs utilisent ainsi un faux site web, qui prétend proposer une version « Pro » de FaceApp.

Une arnaque évidemment…

Evidemment, le pauvre internaute qui tombe dans le piège, va devoir cliquer sans fin sur d’innombrables liens, qui proposent à leur tour l’installation d’applications payantes, la souscription à des abonnements, des annonces, des enquêtes… De leur côté, les liens affichés sur YouTube, soigneusement masqués par des raccourcisseurs de liens, mènent quant à elles vers des applications frauduleuses et autres logiciels malveillants.

« Il y avait plus de 250 000 résultats de recherche ce vendredi au sujet de cette fausse application FaceApp Pro. Une des vidéos YouTube que nous avons trouvées avait plus de 150 000 vues, mais ses liens malveillants ont été cliqués plus de 90 000 fois« , explique Lukáš Štefanko, chercheur en cybercriminalité chez ESET.

Evidemment, pour éviter d’installer un logiciel frauduleux, on vous conseille encore et toujours d’éviter de télécharger des applications à partir de sources autres que les boutiques virtuelles officielles, mais aussi d’examiner autant que possible les informations disponibles sur l’application (développeur, évaluation, commentaires…) avant de valider son installation.