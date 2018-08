Facebook a accidentellement célébré le séisme de magnitude 6.9 en Indonésie (avec des ballons et des confettis)

Si vous suivez régulièrement les infos internationales, vous savez peut-être déjà que récemment, l’Indonésie a été frappée par un violent séisme de magnitude 6.9, qui a fait plus de 130 morts (d’après les informations de la BBC).

Ce qui était étrange, c’est que quand des internautes sont allés sur Facebook pour rassurer leurs proches, Facebook a sorti les ballons et les confettis.

En effet, afin de signaler qu’ils étaient sains et saufs, les internautes ont utilisé le terme « selamat ».

Et le problème, c’est que si ce mot veut dire « félicitations » (ce qui déclenche les ballons et les confettis sur l’appli Facebook), il signifie également « sain et sauf ».

“Congrats” in Indonesian is “selamat”. Selamat also means “to survive.”

After the 6.9 magnitude earthquake in Lombok, Facebook users wrote “I hope people will survive”. Then Facebook highlighted the word “selamat” and throw some balloons and confetti. pic.twitter.com/DEhYLqHWUz

— Herman Saksono (@hermansaksono) August 6, 2018