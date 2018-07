Le réseau social a récemment indiqué qu’il venait de racheter la jeune pousse israélienne Redkix afin de l’intégrer à Workplace.

Lancé en 2015, Workplace by Facebook est un réseau social conçu pour les entreprises. La plateforme était d’abord payante avant que l’entreprise ne lance, quelques mois plus tard, une version freemium visant à séduire plus de sociétés. À ce jour, l’outil propose de nombreuses fonctionnalités telles que les groupes, les messageries et les intégrations afin de transformer son réseau social initial en une réelle plateforme professionnelle. De fait, Workplace collabore avec plus de 1 000 entreprises à ce jour, à l’exemple des français Danone, Century 21 ou encore Renault Retail Group. Si Facebook a profité de sa conférence F8 annuelle pour annoncer quelques nouveautés, il a récemment révélé qu’il venait de faire l’acquisition de la jeune pousse Redkix. Le montant de la transaction n’a pas été rendu public.

Si Workplace a désormais trois ans, le service ne comptait pas de calendrier ou de courrier email, un manquement qui sera désormais comblé. En effet, Redkix est une startup israélienne qui propose une application réunissant un calendrier, un chat ainsi que le courrier électronique. Après un lancement il y a un an et une levée de fonds de 17 millions de dollars, les cofondateurs Oudi et Roy Antebi ont annoncé sur leur site web que leur service avait été racheté par le réseau social américain. De fait, le produit de Redkix sera directement intégré à Facebook, certainement dans les mois à venir. Quant aux cofondateurs, ils rejoindront tous deux l’équipe Workplace de Facebook.

Le rachat de Redkix pour concurrencer Slack

L’on ne sait pas encore spécifiquement comment le service va être intégré à l’outil collaboratif de Facebook, et surtout, comment Facebook souhaite le rentabiliser.

Cette acquisition devrait permettre à Facebook de concurrencer son rival Slack, qui compte à ce jour plus de 70 000 clients et qui espère atteindre des revenus de 1 milliard de dollars en 2018. Pour sa part, Workplace est utilisé par quelque 30 000 entreprises au total, mais le nombre de clients payants n’a pas été rendu public.