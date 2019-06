Facebook à l’assaut de l’indétrônable Chromecast de Google ?

Avec ses écrans Portal et Portal + (qui utilisent l’assistant Alexa d’Amazon), Facebook offre déjà des alternatives crédibles à des appareils populaires comme le Nest Home Hub de Google ou les Echo Show du géant Amazon. Le réseau social américain veut aller encore plus loin et souhaite devenir plus autonome – et s’émanciper d’Amazon – en travaillant aussi son propre assistant vocal.

Aujourd’hui, nous apprenons que Facebook planche également sur de nouveaux appareils Portal. Comme le rapportent nos confrères de The Verge, c’est le vice-président responsable de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée chez Facebook Andrew Bosworth, qui a révélé l’information lors d’une conférence. D’après les propos de ce dernier, ces appareils devraient être dévoilés dès cet automne et ils incluront des produits totalement différents.

Toujours selon le responsable de Facebook, il s’agirait de « nouveaux facteurs de forme ». Celui-ci n’a bien évidemment pas donné tous les détails, mais des sources non-officielles suggèrent que ces nouveaux appareils Facebook pourraient inclure un produit similaire au Chromecast de Google, avec en plus une caméra.

« Ripley », le mystérieux produit déjà évoqué

Des références à un mystérieux appareil dont le nom de code serait « Ripley » auraient en effet déjà été découvertes dans le code du logiciel pour les appareils Portal et Portal +. Et des sources du média Cheddar suggèrent que cet appareil Ripley permettrait de transformer les écrans de télévision en appareil Portal. Par ailleurs, Ripley serait équipé d’une caméra pour permettre à ses utilisateurs de passer des appels vidéo.

Bien entendu, pour le moment, ces informations non-officielles sont à prendre avec des pincettes. Mais étant donné l’importance du hardware pour Facebook, il ne serait pas surprenant que le numéro un des réseaux sociaux propose également des dongles pour les télévisions.

Andrew Bosworth a également indiqué que les ventes des appareils Portal sont « satisfaisantes », mais n’a pas donné de nombres précis.