Facebook bientôt sur les pas de YouTube ?

Il y a quelques mois, Instagram avait testé une petite nouveauté surprenante : masquer les compteurs de likes et les vues. Ce week-end, on apprenait que YouTube va aussi cacher le nombre d’abonnés. A chaque fois, la même logique, mettre fin ou à minima ralentir la course du tout à l’ego, le règne des chiffres sur les plateformes. Une logique que Facebook semble clairement prêt à adopter à son tour si on en croit les révélations relayées par le site TechCrunch.

Facebook pourrait cacher les likes publics

La plateforme de Mark Zuckerberg pourrait en effet décider de cacher les likes au grand public. C’est ce qu’a découvert la chercheuse Jane Manchun Wong. Dans le code de l’application Facebook Android, une option permettrait désormais de cacher le nombre exacts de likes à tout le monde sauf celui qui est le posteur original. Les autres ? Ils pourront juste voir quelques emojis de réaction et un message selon lequel la publication a été likée par des amis à la place du nombre exact de personnes.

Facebook a, depuis, confirmé au site spécialisé que l’option était bien en considération, mais selon le réseau social, le test n’aurait pas encore commencé. Du côté d’Instagram, une autre entreprise qui appartient à Facebook, les premiers retours sont positifs de la part des utilisateurs et l’option est en train d’être étendue à d’autres pays. Que Facebook veuille désormais faire de même a donc du sens.

Par le passé, des études ont démontré que les likes pouvaient avoir un effet toxique sur les utilisateurs. Concrètement les internautes pouvaient se retenir de poster ou retirer du contenu qui n’avait pas eu suffisamment de retours à leur goût. Faire l’impasse sur les chiffres pourrait donc potentiellement réduire la pression sur les créateurs mais aussi le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme.