Facebook complique la tâche de la justice… et des historiens

Facebook agit, qu’importe les critiques, et continue de modérer des millions de publications sur son réseau social chaque mois. En 2020, ce qui doit – ou ne doit pas – être censuré par le réseau social est discuté. et encore le mois dernier au Sénat américain, son fondateur et CEO Mark Zuckerberg en était auditionné. Mais loin des débats actuels, le contenu modéré par Facebook pose un autre problème, à bien plus grande échelle peut-être.

Il s’agit de son habitude, désormais, à supprimer purement et simplement tous les contenus ne respectant pas sa politique. Parmi eux, certains sont des preuves – parfois uniques – de trafics illicites, de contenus extrémistes, et de tous les abus susceptibles d’être indispensables à la justice comme aux chercheurs universitaires, aux groupes de défense des droits de l’homme, aux avocats, aux historiens…

« Nous ne disons pas que tout ce contenu doit rester public pour toujours » déclarait Jeff Deutsch, chercheur affilié au projet « Syrian Archive » visant à regrouper toutes les documentations disponibles pour la justice et les droits humains en Syrie. Au Time, qui en publiait une enquête regroupant de nombreux témoignages, il indiquait : « il est important que ce contenu soit archivé, afin qu’il soit accessible aux chercheurs, aux groupes de défense des droits de l’homme, aux universitaires, aux avocats, pour une utilisation dans une forme de responsabilité juridique ».

Pour comprendre le problème, prenons l’un des exemples mis en lumière par nos confrères de The Verge, complétant les recherches du Time. En se basant sur des révélations du groupe ATHAR Project, il a été signalé la publication d’un trafiquant d’art en Libye, qui avait publié une série de clichés d’une statue volée à un musée plus tôt, et vendue sur différents groupes Facebook.

THREAD: Today Zuck faced a lot of questions about FB hate speech. But the platform is also hosting criminal activity.

In the case of antiquities war crime, Facebook is actually *facilitating* it.

We’ll show how once trafficker in Libya is using FB to maximize potential buyers pic.twitter.com/vteI6Ju1bD

— ATHAR Project (@ATHARProject) November 18, 2020