Facebook débranche Groups et Lifestage

Facebook ne cesse de lancer de nouvelles applications, mais aussi d’en tuer. A compter du 1er septembre, les applis Lifestage et Groups ne pourront plus être utilisées.

Facebook a l’habitude de lancer des applications séparées ou même indépendantes de son réseau social, puis de les débrancher. Et cette année ne fera pas figure d’exception puisque le numéro un des réseaux sociaux a décidé de retirer deux de ses applications : Lifestage et Groups.

La première est un réseau social lancé par Facebook en 2016 et avec lequel il ciblait l’audience de Snapchat : les ados. En effet, afin d’accéder à toutes les fonctionnalités, il fallait avoir moins de 21 ans. L’autre particularité de Lifestage était que tout y est en vidéo.

La seconde application que Facebook a décidé de débrancher, Groups, était quant à elle liée au compte Facebook. Comme le nom le suggère, Groups est une application séparée qui permet d’utiliser les groupes Facebook.

Que Facebook supprime Lifestage est compréhensible

Sauf durant la semaine de lancement, l’application n’a pas beaucoup fait parler d’elle. Et comme le numéro un des réseaux sociaux capte déjà le public de Snapchat en clonant certaines fonctionnalités de cette application sur Facebook, Messenger, Instangram et même WhatsApp, Lifestage n’était plus vraiment pertinent. Actuellement, l’appli n’est d’ailleurs plus sur l’App Store.

Le retrait de Groups est en revanche un peu plus étonnant

La fonctionnalité « groupes » de Facebook fait un tabac et dernièrement, l’entreprise a lancé de nouveaux outils pour les administrateurs. On pourrait même dire qu’il s’agit de l’une des fonctionnalités les plus populaires.

Néanmoins, Facebook voudrait travailler d’avantage sur la fonctionnalité intégrée à son produit-phare que sur une application séparée.

Pour rappel, l’application Groups a été lancée en 2014, après que Facebook ait rendu Messenger obligatoire pour envoyer des messages privés, séparant ainsi le réseau social de la messagerie.

Groups et Lifestage ne pourront plus être utilisés à partir du premier septembre. Sinon, parmi les autres applications du cimetière de Facebook, on citera également Slingshot, Riff ou encore Rooms.