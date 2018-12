Facebook déploie les Stories de groupes dans le monde entier

Personne ne pourra échapper aux Stories, le format vertical popularisé par Snapchat dont Facebook s’est inspiré pour son réseau social, pour Instagram et même pour WhatsApp.

Actuellement, tous les profils Facebook et toutes les pages sur le réseau social peuvent déjà publier des Stories. Et celles-ci ont une place proéminente au-dessus du fil d’actualité du réseau social, ce qui fait qu’il est déjà difficile de ne pas les voir.

Et désormais, vous devriez également voir plus de Stories provenant des groupes. En effet, si Facebook proposait déjà le format Stories aux groupes, d’après notre confrère CNET, ce n’est qu’aujourd’hui que ces Stories de groupes sont déployées globalement.

A l’instar des Stories de profils et de pages, celles des groupes durent 24h. Mais elles fonctionnent de manière collaborative, ce qui signifie que tous les membres peuvent ajouter du contenu (photo, vidéo, etc.)

Néanmoins, Facebook propose également des outils de modération pour les administrateurs. Ces derniers peuvent restreindre les publications de Stories pour qu’un contenu doive être approuvé par un modérateur avant d’être visible.

Les Stories, future machine à cash de Facebook ?

Facebook n’a pas seulement copié les Stories de Snapchat. Actuellement, l’entreprise pense que sur le long terme, ce format optimisé pour les smartphones pourrait prendre plus d’importance que le fil d’actualité. De ce fait, il est naturel que celle-ci mette tout en œuvre pour que les utilisateurs s’habituent et utilisent ce nouveau format.

D’ailleurs, la monétisation des Stories sur Facebook a déjà commencé. Il y a deux mois, l’entreprise a lancé un nouveau type de publicités qui permet aux annonceurs d’insérer du contenu entre les Stories des utilisateurs.

Et plus les utilisateurs de Facebook utilisent les Stories, plus l’entreprise pourra générer des revenus avec ce type de publicités.