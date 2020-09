Facebook dévoile de nouveaux outils pour la préservation de la santé mentale

La pandémie de Coronavirus a éloigné de nombreuses personnes de leurs proches. Dans cette période très difficile à vivre, les réseaux sociaux servent souvent de refuge mais ils ne peuvent pas remplacer les vraies interactions humaines. Certains pointent même leurs conséquences à long terme sur notre bien-être et notre santé mentale.

Facebook, régulièrement pointé du doigt à ce sujet, a décidé d’agir et a communiqué dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Le réseau social a présenté ses plans pour les mois à venir dans un billet de blog :

Depuis le début de la pandémie, nous avons pris un certain nombre de mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes, notamment en leur fournissant des conseils que nous avons élaborés avec des experts mondiaux, des ressources localisées et un accès facile à plus de 100 lignes d’assistance locales en cas de crise via notre centre d’information COVID-19.

Snapchat est également mobilisé pour la santé mentale de ses utilisateurs

Pour la suite, l’entreprise de Mark Zuckerberg veut notamment agir sur les contenus liés à l’automutilation. Instagram et Facebook se sont déjà dotés de critères de modération très précis pour ces publications qui sont systématiquement supprimées. Mais les deux plateformes veulent désormais aller plus loin en ce domaine en s’attaquant aux mèmes et aux citations qui pourraient encourager une personne à s’infliger des dommages physiques directs.

La compagnie veut également se servir de Messenger pour fournir une aide en direct aux personnes en situation de détresse. Il sera ainsi possible d’échanger en temps réel avec des bénévoles formés à gérer ces situations de crise.

Les projets de Facebook ne sont pas sans rappeler l’initiative « Here for you » de Snapchat. Déployée à l’échelle mondiale à la faveur de la pandémie, elle vise à fournir un soutien aux utilisateurs qui sont confrontés à une crise de santé mentale. Ils sont ainsi redirigés vers des liens, des ressources et des exercices qui sont à même répondre à leurs préoccupations.