Facebook donne (enfin) plus de détails sur le fonctionnement de votre fil d’actualité

Dans un billet partagé sur son blog officiel le 31 mars, Facebook a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui donne plus de détails sur le fonctionnement du fameux algorithme gérant son fil d’actualité. En conséquence, les utilisateurs auront la possibilité de savoir pourquoi le réseau social affiche une publication sur leur News Feed.

Facebook promet (encore) plus de transparence aux utilisateurs

Dans les faits, la nouvelle fonctionnalité de Facebook est accessible via le menu affiché en haut à droite d’un post. Celle-ci fonctionne d’ailleurs de la même façon que l’option « Pourquoi je vois cette publicité », lancée en 2014 pour faire comprendre aux internautes pourquoi ils voyaient cette publicité et non une autre.

Lors du clic sur la nouvelle option de Facebook, l’utilisateur pourra alors voir si la publication en question vient d’un groupe d’amis, d’un groupe ou d’une page. De la même façon, la fonctionnalité indique la fréquence à laquelle l’internaute consulte ou interagit avec un contenu similaire. Enfin, il est possible de modifier les préférences de son fil d’actualité pour mettre en avant des sujets au détriment d’autres. L’utilisateur sera donc en mesure de personnaliser ce dernier plus facilement.

À ce sujet, Facebook résume : « Cette nouvelle option apporte des informations complémentaires sur la manière dont vos interactions passées impactent le classement des publications dans votre fil d’actualité ». De la même façon, le réseau social précise : « Nos utilisateurs nous ont indiqué que la transparence au niveau des algorithmes du fil d’actualité n’était pas suffisante sans les contrôles associés. Ils voulaient pouvoir agir, c’est pourquoi nous avons facilité la gestion de ce qui s’affiche dans le fil d’actualité ».

D’autre part, Facebook annonce travailler à l’amélioration de l’option « Pourquoi je vois cette publicité » afin d’offrir la possibilité aux utilisateurs de modifier plus facilement les publicités qu’ils voient.

Plus tôt, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg a pris la parole afin de s’exprimer sur le RGPD, demandant ainsi aux États de l’aider à réguler Internet tout en protégeant les données des utilisateurs. Une fois de plus, le réseau social veut rassurer les utilisateurs et tenter de prouver qu’il s’intéresse de près à ces sujets. Reste à savoir quelles seront les applications de telles prises de paroles.

