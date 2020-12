Facebook durcit le ton sur le sujet du vaccin contre la COVID-19

Le Royaume-Uni vient d’approuver pour la première fois un vaccin contre la COVID-19, l’occasion pour Facebook d’en dire plus sur la modération qu’il réalisera à son sujet. Le réseau social a défini jeudi 3 décembre sa politique et compte rester aussi ferme qu’avec les publications autour du virus en lui-même. Selon CNBC, Facebook rapportait déjà avoir supprimé 12 millions de publications à ce sujet entre mars et octobre.

Pour le vaccin, Facebook prend les devants et souhaite légitimer son arrivée et son caractère essentiellement sanitaire. Autrement dit, les « fausses déclarations sur la sécurité, l’efficacité, les composants ou les effets secondaires des vaccins » seront modérées et supprimées de la plateforme. Facebook ne veut pas voir passer de message au sujet de théorie du complot, de rapport entre le virus, le vaccin et la 5G, et de toute autre puce électronique.

« En fonction des autorités de santé publique »

Le réseau social nuançait son propos en tenant en compte l’évolution des informations sur les différents vaccins. « Comme il est tôt et que les faits sur les vaccins COVID-19 continueront d’évoluer, nous mettrons régulièrement à jour les allégations que nous supprimons en fonction des conseils des autorités de santé publique à mesure qu’elles en apprendront davantage », a ajouté Facebook.

Les plateformes concernées sont Facebook et Instagram. Outre les réseaux sociaux du groupe, YouTube et TikTok ont rapporté des déclarations équivalentes le 1er décembre. Instagram et Twitter, qui utilisent les hashtags, prendront soin de modérer ces mots clés en vogue en plus des publications en elles-mêmes.

Ailleurs, chez les ONG, le ton est aussi très ferme : la lutte contre les fausses informations au sujet du vaccin est demandée. Francesco Rocca, président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge déclarait : « pour vaincre cette pandémie, nous devons également vaincre la pandémie de méfiance parallèle ».