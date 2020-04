Facebook Gaming lance une nouvelle fonctionnalité pas encore présente sur Twitch

Le mois de mars a été le mois de tous les records pour les plateforme de live streaming. Évidemment, Twitch reste le leader incontesté du secteur avec les meilleurs scores, cependant, Mixer, YouTube Gaming ou encore Facebook Gaming, affichent de très bons résultats et prennent de plus en plus de place.

Afin de confirmer sa présence dans le secteur, Facebook présente une nouvelle fonctionnalité spécialement conçue pour les gamers. Si Twitch devient une plateforme avec du contenu plus diversifié, Facebook Gaming fait le choix de se concentrer uniquement sur le gaming. Dès aujourd’hui, vous pourrez donc profiter de la nouvelle fonctionnalité Tournaments.

📣Launch announcement…📣🎮🧵

1/ Social distancing means we have to be apart, but games can still bring us together. So today we’re opening early access to Facebook Gaming tournaments, a feature to help people stay connected through games. pic.twitter.com/rYOIXBcIHS

— Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 7, 2020