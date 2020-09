Facebook Messenger veut devenir votre app de messagerie par défaut sur l’iPhone

Avec la mise à jour iOS 14, Apple donne plus de libertés à ses utilisateurs. Par exemple, il est désormais possible de placer les widgets n’importe où sur l’écran d’accueil, ce qui permet de mieux personnaliser le système d’exploitation. D’autre part, il est possible de choisir son navigateur par défaut, ainsi que son application e-mail par défaut.

Ainsi, il est aujourd’hui possible de remplacer l’application e-mail d’Apple par Gmail ou Outlook en tant qu’application e-mail par défaut sur iOS. De plus, il est possible de remplacer Safari en tant que navigateur par défaut par Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Et visiblement, Facebook aimerait bien que ses applications de messagerie puissent également être utilisées comme apps par défaut sur les smartphones d’Apple. D’après un article publié par 9to5Mac, qui relaie The Information, le numéro un des réseaux sociaux a exprimé son souhait qu’Apple ouvre la messagerie par défaut sur l’iPhone comme il l’a fait pour les applications e-mail et pour les navigateurs.

« Nous pensons que les gens devraient pouvoir choisir différentes applications de messagerie et l’application par défaut sur leurs téléphones », a déclaré Stan Chudnovsky, vice-président de Facebook en charge de son application Messenger, à The Information. « Généralement, tout va dans cette direction de toute façon. »

Par ailleurs, cela ferait des années que Facebook a demandé à Apple de laisser les utilisateurs choisir leurs applications de messagerie par défaut. Pour rappel, dans ce domaine, Facebook et Apple sont concurrents. En effet, Apple propose iMessage, qui est un concurrent direct de Messenger et de WhatsApp.

Les conflits entre Facebook et Apple n’en finissent plus

Ces derniers mois, les relations entre Apple et Facebook ont été assez tendues. En effet, Facebook a décidé de se ranger du côté d’Epic, le développeur du jeu Fortnite, en critiquant la « taxe » de 30 % que la firme de Cupertino prélève sur les transactions sur les applications iPhone.

Il y a un mois, Facebook a lancé une fonctionnalité qui permet aux pages de proposer des événements payants sur Facebook Live. Et alors qu’il ne prélève pas de commission sur les transactions (le but serait d’aider les PME et les créateurs à générer des revenus), le numéro un des réseaux sociaux a dénoncé la commission de 30 % prélevée par l’App Store. Finalement, Apple a décidé de renoncer provisoirement à prélever cette part sur les événements virtuels.

Récemment, Facebook a également évoqué ses préoccupations par rapport à une fonctionnalité d’iOS 14 qui aurait rendu plus difficile le ciblage des publicités sur les applications iOS et sur les sites web. En effet, cette mise à jour pourrait causer une perte de revenus pour Facebook, mais également pour les développeurs d’apps qui gagnent de l’argent grâce à la publicité ciblée.

Mais finalement, Apple a décidé de repousser le lancement de cette fonctionnalité sur iOS. Celle-ci ne sera lancée que l’année prochaine. « […] sur iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14, les applications devront recevoir l’autorisation de l’utilisateur pour suivre les utilisateurs sur des applications ou des sites Web appartenant à d’autres sociétés, ou pour accéder à l’identifiant publicitaire de l’appareil. Nous nous engageons à faire en sorte que les utilisateurs puissent choisir d’autoriser ou non une application à les suivre. Pour donner aux développeurs le temps d’apporter les modifications nécessaires, les applications devront obtenir l’autorisation de suivre les utilisateurs à partir du début de l’année prochaine », peut-on lire dans un billet d’Apple.