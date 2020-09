iOS 14 : voici comment remplacer l’application e-mail d’Apple par Gmail

Avec iOS 14, Apple propose pas mal de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’avoir une expérience plus personnalisée. Et grâce à cela, il est possible pour les services tiers, même ceux de Google, d’avoir une place plus proéminente sur le système d’exploitation. Par exemple, sur iOS 14, il est possible d’avoir une barre de recherche Google sur l’écran d’accueil, puisque les widgets peuvent désormais être placés sur cet écran.

D’autre part, Apple permet aussi de choisir l’application e-mail et le navigateur par défaut sur le système d’exploitation. Comme l’a expliqué la firme aux développeurs, « dans iOS 14 et les versions ultérieures, les utilisateurs peuvent sélectionner une application comme navigateur Web ou application d’email par défaut ». Certains critères doivent cependant être respectés.

Apple donne de la visibilité aux navigateurs et aux applications email tiers, dont ceux de Google

Et Google n’a pas attendu longtemps pour profiter de ces nouvelles possibilités sur iOS puisqu’en plus du widget de recherche qu’on peut placer sur l’écran d’accueil, la firme de Mountain View vous permet déjà d’utiliser Gmail comme application email par défaut sur votre iPhone (à la place de l’application email d’Apple).

La marche à suivre est très simple :

Assurez-vous que votre iPhone a déjà été mis à jour vers iOS 14

Installez Gmail. Si l’app est déjà sur votre iPhone, assurez-vous que celle-ci est à jour (sur l’Ap Store). Sinon, mettez à jour.

Allez dans les réglages de votre iPhone.

Puis, défilez vers le bas, jusqu’à ce que vous ayez la liste des applications, puis appuyez sur l’icône de Gmail.

Dans les paramètres de Gmail, appuyez sur « App d’e-mails par défaut ». Puis, sélectionnez Gmail.

Maintenant, Gmail est l’application e-mail par défaut de votre iPhone. Comme l’explique Google : « Si vous définissez Chrome comme navigateur par défaut, lorsque vous ouvrez un lien à partir d’une autre application, il s’ouvrira dans Chrome. De même, si vous définissez Gmail comme application de messagerie par défaut, chaque fois que vous appuyez sur une icône de courrier électronique sur le Web, l’application Gmail s’ouvre. »

Sinon, d’après le site The Verge, actuellement, cette fonctionnalité d’iOS 14 est également prise en charge par Microsoft Outlook, Hey et Spark. Ces applications peuvent donc aussi devenir votre nouvelle application e-mail par défaut sur votre iPhone. Et est certain que la liste s’allongera petit à petit.

Cette fonctionnalité devrait plaire à tous ceux qui utilisent un iPhone, mais qui préfèrent une autre application e-mail à celle qui est préinstallée par Apple. Gmail, par exemple, propose pas mal de fonctionnalités intéressantes, comme le tri des emails en trois catégories (boite principale, réseaux sociaux et publicités), ou encore l’intégration avec Meet qui permet de rejoindre facilement des visioconférences. Pour Apple, il s’agit probablement de moyen d’éviter des plaintes antitrust comme celles dont Google a fait l’objet et qui lui ont valu de lourdes sanctions en Europe.