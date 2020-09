Vous pouvez maintenant avoir une barre de recherche Google sur l’écran d’accueil de votre iPhone

Par rapport à Android, iOS a des avantages, mais aussi des inconvénients. Pour les développeurs, il est plus facile de créer des d’optimiser des apps pour le système d’exploitation d’Apple étant donné que celui-ci est très peu fragmenté (contrairement à Android). En revanche, iOS permet moins de personnalisations de l’interface utilisateur par rapport à Android.

Mais avec la mise à jour vers iOS 14, Apple a fait un petit effort dans ce domaine, avec une nouvelle fonctionnalité pour les widgets. Ceux-ci existaient déjà sur les précédentes versions du système d’exploitation, mais il n’était possible de les placer que sur la page où il y a la barre de recherche d’Apple.

Ce qui change avec iOS 14, c’est que vous pouvez désormais placer vos widgets n’importe où sur votre écran d’accueil, à côté des icônes d’apps. Et comme Google propose déjà un widget de recherche pour iOS, vous pouvez donc maintenant avoir une barre de recherche Google sur l’écran d’accueil de votre iPhone, comme si celui-ci était intégré à l’OS.

Pour avoir cette barre, vous devez tout d’abord télécharger l’application Google. Puis, vous devez faire un appui long sur l’écran d’accueil. Ensuite, vous devez appuyer sur l’icône « + » sur le coin supérieur à droite.

iOS vous affiche la liste des widgets disponibles sur votre iPhone, et vous devez sélectionner celui de Google. Puis, vous n’avez plus qu’à choisir entre les deux formes proposées par Google, puis appuyer sur « Ajouter le widget ». Et enfin, vous devez choisir l’emplacement pour cette nouvelle barre de recherche.

On notera qu’Apple propose également un widget appelé « pile intelligente ». Comme l’explique la firme de Cupertino, « il est possible de créer une pile intelligente de widgets qui exploite l’intelligence embarquée sur l’appareil pour afficher au premier plan le widget approprié en fonction de l’heure, du lieu et de l’activité de l’utilisateur. Par exemple, les utilisateurs peuvent afficher le widget « Actualités » le matin, consulter les événements de leur calendrier pendant la journée, et obtenir le soir un résumé de leur activité physique. Les pages de l’écran d’accueil peuvent afficher des widgets personnalisés pour l’activité professionnelle, les loisirs, le sport et d’autres centres d’intérêt. »

iOS 14 est disponible sur les modèles suivants :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1re génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

Sinon, on rappelle que le nouveau système d’exploitation d’Apple a été lancé le 16 septembre, le lendemain de la keynote d’Apple durant laquelle celui-ci a levé le voile sur l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE, l’iPad de 8e génération et le nouvel iPad Air. Les nouveaux iPhone seront dévoilés plus tard, mais on ne sait pas encore quand. La firme avait déjà prévenu que ses nouveaux smartphones arriveraient en retard cette année.