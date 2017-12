Peut-on en vouloir à Facebook de tout mettre en œuvre pour retenir son audience sur son site ?

Cela fait très longtemps que Facebook permet de bloguer en utilisant son format « Article » ou « Notes » en anglais. Cependant, ce format n’a jamais été vraiment mis en avant par le numéro un des réseaux sociaux et du fait de sa présentation peu plaisante et son manque de fonctionnalités, il n’a pas trop intéressé les bloggeurs qui ont toujours préféré les plateformes comme Medium, WordPress ou encore Blogger.

Cependant, il y a quelques jours, nous avons appris que Facebook a décidé de tester un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités pour ce format. Et bien que le numéro un des réseaux sociaux ne soit encore très bavard concernant ses nouveau projets pour sa « plateforme de blog », certains redoutent déjà ce qu’il pourrait faire avec celle-ci.

Ce qui arrive à YouTube pourrait aussi arriver à WordPress

Depuis plus d’un an, Facebook n’a cessé d’optimiser son format de vidéos natives, en offrant de nouvelles fonctionnalités pour les créateurs de contenus. Et comme vous le savez certainement déjà, le fil d’actualité Facebook est devenu très favorable à ces vidéos natives.

La victime fut YouTube. Autrefois, il était courant de partager des liens YouTube sur Facebook. Mais depuis ces changements, les pages Facebook ont commencé à partager plus de vidéos natives et moins de vidéos YouTube.

Cela est bien mis en évidence par ce graphique de Socialbakers (les données proviennent de 180 000 publications de vidéos de 20 000 pages Facebook).

Et maintenant que Facebook semble aussi vouloir booster son format d’article, on a des raisons de croire que la même chose pourrait arriver à WordPress.

Lorsqu’on a découvert le nouveau design qui est testé pour les articles Facebook, on a tout d’abord pensé à la plateforme Medium, à cause des ressemblances avec le design de celle-ci.

Mais si le fil d’actualité devenait plus favorable aux articles partagés nativement sur Facebook, la victime numéro une serait probablement la plateforme WordPress.

En effet, selon des données collectées par SmilarWeb entre février et juillet 2015, 62,39 % du trafic social de cette plateforme de blog proviendrait de Facebook.

Et durant cette période, Facebook aurait renvoyé pas moins de 49 millions de visiteurs vers WordPress (contre 7 millions vers Medium) à travers des liens. Et là, on ne tient pas encore compte du trafic mobile.

En fait, comme n’importe qui le ferait, Facebook essaie au maximum de retenir son audience sur son site au lieu de la diriger vers des services tiers.

Ainsi, si autrefois, les vidéos partagées sur Facebook étaient majoritairement des vidéos YouTube, on est maintenant plus susceptible de cliquer sur une vidéo native de Facebook.

Et comme vous le savez déjà, le numéro un des réseaux sociaux a aussi signé des contrats avec des médias pour que leurs articles de presse soient hébergés sur Facebook même.

Et si Facebook décide de moderniser son format « article » et que le fil d’actualité en devient favorable, on sera peut-être plus susceptible de cliquer sur des billets postés nativement sur Facebook que sur des liens vers WordPress, Medium ou Blogger.