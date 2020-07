Lasso : Facebook va fermer son application clone de TikTok

L’expérience aura finalement duré moins de deux ans. Facebook a décidé de fermer l’application Lasso qu’elle avait introduit en novembre 2018. Très fortement inspirée de TikTok, elle visait à mettre en valeur des contenus vidéos très courts. L’app était disponible aux États-Unis et dans quelques autres pays d’Amérique centale et du sud depuis février dernier : Colombie, Mexique, Argentine, Chili, Pérou, Panama, Costa Rica, Salvador, Équateur et Uruguay.

Lors de son lancement, l’entreprise était pourtant enthousiaste sur ce nouveau projet mais cela n’a visiblement pas suffi à convaincre le public : « Lasso est une nouvelle application autonome pour des vidéos courtes et divertissantes – de la comédie à la beauté en passant par le fitness et plus encore. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de ce projet, et nous recueillerons les commentaires des gens et des créateurs. »

Hobbi de Facebook, va aussi s’éteindre en juillet

Facebook n’a pour l’heure pas communiqué directement sur cette fermeture mais c’est le journaliste de CNN, Kerry Flynn, qui l’a découvert par hasard en se servant de Lasso. Une notification envoyée aux utilisateurs leur suggère d’enregistrer les vidéos qu’ils souhaitent conserver avant l’arrêt de la plateforme prévu le 10 juillet prochain.

Apparently Facebook is shutting down its TikTok clone Lasso 🧐 pic.twitter.com/E0qBUTQczz — Kerry Flynn 🐶 (@kerrymflynn) July 1, 2020

Pour la suite, Facebook semble plutôt miser sur Reels, une nouvelle fonctionnalité d’Instagram, elle aussi fortement inspirée par TikTok. Disponible depuis la semaine dernière en France, elle permet de réaliser des vidéos de moins de 15 secondes et de les agrémenter avec des effets sonores et visuels. Ces créations peuvent ensuite être partagées sous la forme de story ou envoyées par messages privés.

Lasso n’est pas la seule application de Facebook qui fermera ses portes en juillet. On vient en effet d’apprendre que la firme de Mark Zuckerberg va également stopper Hobbi, une plateforme fortement inspirée de Pinterest. Cet outil de de sauvegarde de photo n’a pas été en mesure de s’imposer sur un marché très concurrentiel.