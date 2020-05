Facebook : quand la comparaison sociale génère du mal-être

C’est une phénomène qui nous concerne tous. Les réseaux sociaux sont un espace de partage et d’échange. Mais ces derniers poussent aussi très naturellement à se comparer socialement à ses amis ou à des connaissances, voire à des personnes totalement inconnues mais qui semblent très proches. Cette comparaison sociale produit parfois des effets indésirables et notamment une sensation de mal-être chez les utilisateurs. Il est en effet terrible, et notamment pour les plus jeunes, de constater qu’une personne semble avoir une vie de rêve, ou est très populaire, alors que vos publications n’intéressent pas grand monde.

Des outils existent déjà sur Facebook

Facebook est particulièrement concerné par ce problème, sur sa plateforme d’origine mais aussi sur Instagram où l’apparence revêt une grande importance. Les chercheurs de l’entreprise ont donc entrepris une étude d’envergure pour mieux analyser cette problématique. Un sondage a permis d’interroger 37 000 personnes afin de mieux comprendre leurs comportements.

Il ressort de leur travail que certaines expériences renforcent les effets négatifs de la comparaison sociale. Lorsque les utilisateurs sont confrontés à des publications où les personnes semblent heureuses et bien dans leurs peaux, le ressenti risque d’être inverse chez celle qui y a accès. Le temps passé à regarder les profils des autres et le sien semble également jouer. Le lien générationnel est aussi important et les répondants sont d’autant plus touchés quand ils se comparent à une personne du même âge. Enfin, le nombre élevé de réactions et de commentaires pousse également à la compétition et peut beaucoup frustrer.

Pour ce dernier point, c’est justement l’une des principales raisons avancées par Instagram dans sa volonté de supprimer à terme le compteur de likes sur sa plateforme.

Il reste maintenant à voir si Facebook tiendra compte de ces enseignements pour tenter d’améliorer sa plateforme. Pour l’heure, les chercheurs de l’entreprise suggèrent principalement d’utiliser les outils déjà existants. Il est notamment possible de ne plus suivre certaines personnes et de mieux gérer son exposition à des contenus qui pourraient nous faire souffrir. Il apparaît d’ailleurs que de nombreux répondants n’avaient pas connaissance de ces fonctionnalités.

Les effets de la comparaison sociale sont un des grands thèmes de la recherche universitaire. Nous vous avions notamment déjà parlé de l’impact de nos amis Facebook sur notre consommation d’alcool ainsi que sur nos habitudes alimentaires.