Facebook signe avec Sony pour que vous puissiez utiliser encore plus de musiques dans vos vidéos

Facebook a désormais un accord avec Universal et Sony.

Facebook vient de signer un autre deal avec l’industrie musicale. Après la récente annonce de son accord avec Universal, c’est avec Sony ATV/Music que le numéro un des réseaux sociaux vient d’en passer un autre, révèle Bloomberg dans un article posté ce lundi.

Facebook and Sony/ATV Music Publishing have signed an agreement, allowing users of the social media network to upload and post videos with music from artists such as Taylor Swift and Ed Sheeran #tictocnews https://t.co/TjDAHOwp7f pic.twitter.com/cMldVyERLU — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 8, 2018

Comme le deal avec Universal, celui entre Facebook et Sony permettra aux utilisateurs du numéro un des réseaux sociaux de publier des vidéos contenant des musiques dont les droits d’auteur sont gérés par Sony. « L’accord pluriannuel est le premier entre la première maison d’édition musicale, qui supervise un catalogue de 3 millions de chansons, et Facebook, ont déclaré lundi les parties dans un communiqué », écrit Bloomberg.

Encore une fois, on ne sait pas combien Facebook a payé pour avoir le droit d’utiliser ces morceaux. Mais en tout cas, grâce à cet accord, les utilisateurs de Facebook (et Instagram) auront accès à un catalogue de musiques encore plus vaste pour leurs vidéos. En effet, Facebook a désormais signé ce type d’accord avec deux des plus grands labels de l’industrie musicale.

Cela est d’une importance capitale pour le numéro un des réseaux sociaux qui, avec sa plateforme de vidéos natives, devient un concurrent direct de YouTube. Le problème est que sans ces accords avec l’industrie musicale, certaines vidéos ne peuvent être publiées sur Facebook à cause du droit d’auteur (le réseau social ne permet pas la publication). Pour éviter ce problème, le numéro un des réseaux a d’ailleurs aussi lancé une bibliothèque de musiques et d’effets sonores sur laquelle les utilisateurs et les pages peuvent se servir pour leurs vidéos Facebook ou Instagram.