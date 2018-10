Facebook veut aussi lancer des lunettes de réalité augmentée

En rachetant Oculus VR, Facebook est devenu l’un des principaux acteurs de la réalité virtuelle. Dans le domaine de la réalité augmentée, l’entreprise de Mark Zuckeberg ne propose pas encore de hardware, mais permet seulement aux développeurs de créer des effets en réalité augmentée sur sa plateforme AR Studio.

Cependant, un jour, Facebook pourrait aussi lancer des lunettes de réalité augmentée qui entreraient en concurrence avec Magic Leap, les Hololens de Microsoft et les Google Glass.

Récemment, Ficus Kirkpatrick, le responsable de la réalité augmentée chez Facebook, était invité à l’évènement AR/VR de TechCrunch. Durant une interview, le journaliste Josh Constine lui a demandé si Facebook a l’intention de proposer des lunettes de réalité augmentée.

Et Ficus Kirkpatrick a répondu : « Bien sûr, nous y travaillons ».

Facebook va également se lancer dans les lunettes de réalité augmentée

Mais l’entreprise ne semble pas pressée. « Nous n’avons aucun produit à annoncer pour le moment. Mais nous avons beaucoup de personnes très talentueuses qui effectuent des recherches de pointe très convaincantes qui, nous l’espérons, joueront un rôle dans l’avenir des casques (ndlr, de réalité augmentée) », a déclaré Ficus Kirkpatrick.

Si les lunettes de réalité augmentée ne relèvent aujourd’hui plus de la fiction, force est de constater que ce type d’appareil a encore du chemin à faire avant de devenir un produit pour le grand public, notamment à cause des prix.

Néanmoins, si Facebook parvient à devenir un leader dans la réalité augmentée, il pourra s’émanciper un peu plus des plateformes mobiles d’Apple et de Google.

Ces dernières années, Facebook n’a cessé d’investir dans le hardware. Et après avoir lancé ses casques de réalité virtuelle (dont le casque abordable Oculus Go), l’entreprise a également levé le voile sur Portal et Portal+, ses premiers écrans connectés.