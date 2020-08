Fairphone propose un module pour équiper son smartphone de 2019 de nouvelles caméras

Cela fait des années que la marque Fairphone existe et propose à ses clients des smartphones écoresponsables. Ces appareils sont fabriqués de manière responsable, ce qui fait que les utilisateurs ont un impact positif sur la planète ainsi que sur les gens impliqués dans la chaîne d’approvisionnement et l’assemblage.

Mais ce n’est pas tout puisque Fairphone souhaite également que ses appareils puissent être utilisés plus longtemps. De ce fait, ses modèles ont été conçus pour être extrêmement faciles à réparer (avec de bons scores sur iFixit). D’autre part, le design modulaire fait que des mises à jour matérielles sont possibles sur les mobiles de Fairphone.

Justement, cette semaine, Fairphone vient d’annoncer le lancement d’un nouveau modèle, le Fairphone 3 Plus. Il s’agit d’une version améliorée du Fairphone 3 que l’entreprise a lancé en 2019. Et la seule différence est que le modèle « Plus » a un meilleur module caméra.

Mais le plus intéressant est que si un utilisateur a acheté un Fairphone 3 en 2019, celui-ci pourra mettre à jour ce smartphone en remplaçant le module caméra par celui du Fairphone 3 Plus. L’objectif ? Permettre aux utilisateurs d’améliorer leurs smartphones sans remplacer ceux-ci.

« La caméra n’améliore pas seulement la qualité générale de l’image, elle dispose également d’un suivi d’objet amélioré, d’une stabilisation d’image et d’un enregistrement audio plus net donnant une définition réelle à vos vidéos. Cette amélioration fait passer la caméra arrière de 12 à 48 mégapixels et la caméra avant de 8 à 16 mégapixels, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir des images plus nettes et des appels vidéo plus clairs », nous indique-t-on dans un communiqué.

Les utilisateurs du Fairphone 3 peuvent acheter ce module caméra à 70 euros avant fin septembre, puis 94,90 euros après. Comme nous l’évoquions plus haut, seules les caractéristiques des caméras changent. Comme le Fairphone 3, le Fairphone 3 Plus a un processeur Qualcomm Snapdragon 632, une mémoire extensible de 64 Go, une RAM de 4 Go, un écran de 5,7 pouces et une batterie 3 000 mAh. En revanche, entre le Fairphone 3 et le Fairphone 3 Plus, la marque a fait des progrès en matière de recyclage. Le nouveau modèle est fabriqué avec 40 % de plastiques recyclés post-consommation, contre 9 % pour le modèle lancé en 2019.

N’achetez pas un nouveau smartphone, remplacez juste les caméras

Le Fairphone 3 Plus coûte 469 euros. Par rapport à d’autres modèles dans la même fourchette de prix, le Fairphone 3 Plus a une fiche technique assez modeste et une apparence simple. Mais utiliser un smartphone de cette marque, ce n’est pas seulement utiliser un gadget, mais aussi participer à un mouvement, et transmettre un message.

« En établissant un marché pour l’électronique éthique, nous incitons l’ensemble du secteur à agir de manière plus responsable. En faisant le choix éthique d’acheter un Fairphone, vous signalez à vos amis et parents comment leurs choix affectent les gens et la planète », explique Eva Gouwens, la CEO de Fairphone.

En proposant cette mise à jour matérielle pour son modèle de 2019, Fairphone montre qu’il est possible de changer la pratique dans l’industrie. D’après Gouwens, cette dernière a « a créé une habitude de faim pour les dernières améliorations, et les consommateurs ont adopté le caractère à la mode de posséder le dernier modèle, même si leurs anciens téléphones fonctionnent toujours. »

Fort heureusement, de plus en plus de marques sont conscientes des enjeux climatiques. Apple, par exemple, s’est engagé à devenir 100 % neutre en Carbonne d’ici 2030.