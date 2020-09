Faites-vous partie de la plus grosse tranche d’âge de joueurs qui jouent à… Animal Crossing ?

Animal Crossing New Horizons, c’est sans aucun doute le jeu du début de l’année 2020. Sortie le 20 mars 2020 partout dans le monde, le jeu a littéralement explosé tous les scores. Sans doute un peu aidé par les mesures de confinements qui sont tombés au même moment, le jeu de Nintendo a surclassé les ventes des anciens opus de la licence pour se hisser sans grand mal à la seconde place des jeux les plus vendus de la Nintendo Switch depuis son lancement en mars 2017.

Avec plus de 22,4 millions d’exemplaires écoulés entre mars et juillet 2020, il y a de grandes chances pour que le jeu décroche la première place en détrônant un certain Mario Kart 8 Deluxe qui cumule 26,74 millions de ventes d’ici la fin de l’année.

Mais justement, sur les 22,4 millions de joueurs installés sur leur île de rêve dans Animal Crossing New Horizons… Quelle est la part d’hommes et de femmes ? Mais surtout, quel âge ont-ils ?

Animal Crossing : Un jeu pour les jeunes filles ? Vraiment ?

C’est sans doute l’un des clichés que l’on entend le plus concernant la licence Animal Crossing. Le jeu serait un « jeu de fille », où le seul but est de créer son parfait petit monde et puis c’est tout. Un monde de bisounours qui ne semble pas être pour les mâles alpha pleins de testostérone.

Outre l’idée assez absurde de catégoriser les jeux par « genre », comme on peut malheureusement bien trop l’entendre dans l’univers du jeu vidéo, il faut surtout savoir que le jeu vidéo réunit désormais pratiquement autant d’hommes que de femmes et plus que jamais, il s’agit d’un divertissement mixte. Et les statistiques autour d’Animal Crossing New Horizons viennent encore une fois le montrer.

C’est au cours de la conférence CEDEC 2020 que Hisashi Nogami, le responsable de la série Animal Crossing, est revenu sur la cible démographique du jeu. Lors d’une étude effectuée en juillet 2020 dans le monde, nous nous rendons compte qu’il y a pratiquement 50% d’hommes et 50% de femmes qui jouent régulièrement au titre de Nintendo.

Nous pouvons clairement voir sur cette statistique que les hommes (en vert) sont autant que les femmes (en orange) que les tranches d’âges sont également les mêmes du côté des deux sexes. Nous remarquons donc que la tranche des 20/30 ans est la plus populaire sur le jeu de Nintendo, juste devant la tranche des jeunes de 10 ans. La tranche de 40 à 50 ans n’est pas en reste non plus.

Quoi qu’il en soit, voilà de quoi contrer certains clichés et a priori sur la licence de Big N. Cependant, petit carton rouge pour l’étude qui s’arrête à 60 ans et qui ne permet pas de rendre hommage à Audie, la plus grande fan d’Animal Crossing ! Du haut de ses 88 ans, la grand-mère avait passée plus de 4300 heures sur la version DS du jeu !