FarCry 6 : Infos, date de sortie, collector et plus encore !

Grande licence de jeux de tir à la première personne (FPS), FarCry est une licence mythique d’Ubisoft qui à connu de grandes heures de gloire, mais également quelques heures compliquées ces dernières années, depuis la sortie de FarCry 4 en 2014. Au total, entre les épisodes principaux et les spin-off, FarCry compte 11 opus. Et d’ici quelques mois, nous allons découvrir le 12e opus avec FarCry 6.

C’est réellement en 2012 avec FarCry 3 qu’Ubisoft a marqué les esprits et fait de sa licence une série incontournable. Gigantesque monde ouvert, d’innombrables possibilités pour se déplacer et s’amuser, de nombreux objectifs principaux et secondaires avec un gameplay très fun.

Hélas, le succès de la série ne tardera pas à la rattraper. Et Ubisoft proposera plusieurs épisodes assez discutables. FarCry 4 (2014), FarCry Primal (2016), mais surtout FarCry New Dawn (2019). Alors que l’on pensait qu’Ubisoft allait mettre en pause sa série pour mieux la peaufiner, nous découvrons avec étonnement en juillet 2020 qu’un nouvel opus est en préparation.

C’est donc trois ans après le dernier opus principal (FarCry 5 en 2018) et deux ans après le dernier spin-off (New Dawn en 2021) que FarCry 6 débarquera sur PS4, Xbox One, PC et pour la première fois de la licence, sur next-gen (PS5 et Xbox Series X). Voici un récapitulatif de toutes les informations connues à ce jour.



DATE DE SORTIE : 18 février 2021

ÉDITEUR : Ubisoft

DÉVELOPPEUR : Ubisoft

DÉBUT DU PROJET : 2019

SUPPORTS : PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series X et PC

MULTIJOUEURS : N.C

SEASON PASS : Oui

LA DICTATURE SELON FARCRY

La licence FarCry est assez semblable à la licence Just Cause (éditée par Square Enix et développée par Avalanche Studios Group et Eidos Interactive). Généralement, le joueur incarne un personnage qui arrive dans une zone oppressé par un dictateur ou un tyran fou qui sème le chaos sur une île, région ou montagne paradisiaque.

La licence FarCry est caractérisée par le fait que nous vivons ces événements du point de vue d’un personnage lambda, qui est loin d’être un personnage des forces spéciales (contrairement à Rico dans Just Cause qui est une sorte d’agent d’élite). Avec FarCry, nous nous retrouvons dans la peau d’un monsieur ou madame tout le monde qui va devoir faire tomber le dictateur qui opprime une partie de la population.

Faire face aux troupes ennemies, faire tomber les camps, déjouer les plans ennemis pour faire couler le petit business illégal, c’est un peu ce qui vous sera demandé dans la plupart des opus principaux. FarCry 6 ne devrait pas échapper à cette règle, même si à ce jour (juillet 2020), les éléments autour du scénario restent encore un peu flous.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

La principale raison de cette attente est justement pour retrouver la licence FarCry au sommet de son art. Depuis l’excellent FarCry 3 en 2012, les joueurs restent un peu sur leur faim avec des épisodes qui se suivent et se ressemblent avec moins de fun et des scénarios toujours plus basiques et moins poussés.

FarCry 3 représente pour beaucoup de joueurs l’épisode qui montre l’exemple. Avec son antagoniste incroyable : Vaas Monténégro. Environnement paradisiaque, gameplay parfait, scénario intéressant, possibilités quasiment infinies, FarCry 3 représente l’opus parfait de la licence.

Avec FarCry 6, de nombreuses rumeurs annoncent le retour de Vaas justement, et Michael Mando, l’acteur qui incarne le personnage n’hésite pas à donner de l’espoir aux fans sur son retour dans la série. N’hésitez pas à consulter ces rumeurs lors d’une séance de questions/réponses sur Reddit au début de l’année 2020.

Mais contrairement aux derniers opus (FarCry 4, FarCry Primal, FarCry 5 et FarCry New Dawn), une véritable hype s’installe autour de ce sixième opus. Outre le potentiel retour de Vaas, c’est le nouvel antagoniste principal qui rend fous les joueurs. En effet, ce sera l’acteur Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Star Wars : The Mandalorian) qui tiendra le rôle du dictateur Anton Castillo.

Avec ce casting déjà bien généreux, on imagine déjà un scénario incroyable permettant de découvrir Giancarlo Esposito au sommet de son art ainsi que Michael Mando pour deux antagonistes incroyables.

FarCry 6 étant tout juste d'être annoncé, et la sortie étant prévu pour le 21 février 2020, aucune preview n'a pour le moment était prévue par Ubisoft.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté Scénario : Pour ce qui est des premières informations dont nous disposons, nous savons que FarCry 6 se déroulera sur l’île tropicale de Yara où le dictateur local Anton Castillo souhaite restaurer l’ancienne gloire de sa nation, dans le seul but de pouvoir transmettre ce pouvoir à son fils Diego. Nous assisterons donc à une révolution entre le dictateur Anton Castillo et le guérillero Dani Rojas qui s’opposera violemment aux hommes de Castillo.

Le jeu nous promet de sympathiques affrontements à travers la jungle, les plages et les rues de la capitale Esperanza. En échange d’argent ou de nourriture, il pourra également faire appel à des mercenaires ou des animaux pour attaquer un camp ou un regroupement de soldats.

Pour ce qui est du reste :

Comme tous les FarCry, nous aurons droit à une grande map plutôt variée au niveau des zone géographique (jungle, plage, ville…)

Comme tous les FarCry également, il y aura un grand arsenal d’armes dévastatrices et insolites.

Le joueur incarnera un révolutionnaire nommé Dani Rojas.

Les deux principaux antagonistes seront Anton Castillo et son fils Diego Castillo.

Comme tous les FarCry, il y aura une présence importante de la faune et de la flore. Dépecer les animaux permettra de confectionner des équipements, tandis que les plantes permettront de confectionner des remèdes et autres bonus physiques.

Le retour des camps est confirme comme dans les précédents opus. Il faudra en prendre la possession pour réduire le nombre des troupes ennemies.

Il sera possible de faire appel à des mercenaires pour nous aider lors de nos différentes missions.

Pour vous déplacer, comme là encore tous les FarCry, il sera possible de piloter d’innombrables véhicules.

Prévue pour le 21 février 2021, FarCry 6 dispose déjà de trois éditions différentes. L'édition standard, l'édition limitée Amazon et l'édition Gold.

UN MULTIJOUEUR POUR FARCRY 6 ?

Bien que nous n’ayons aucune information au sujet du multijoueur de FarCry 6, nous pouvons d’ores et déjà confirmer que ce dernier sera au programme avec… De la coopération. En effet, selon le fameux leak du mois de juillet (juste avant le reveal du jeu), nous pouvons voir que FarCry 6 proposera du jeu solo offline, du jeu en ligne à deux, mais également du jeu en ligne seul. On peut donc penser que des missions spéciales seront proposées en coopération (comme dans FarCry 3) ou pourquoi pas la possibilité de faire l’intégralité du scénario avec un ami ?

On peut également miser sur un retour du multijoueur assez sympa de FarCry 5 qui nous permettait également de créer nos propres niveaux et nos propres épreuves.

EN BREF

Ce qu’il faut donc retenir pour FarCry 6 à ce jour :

Le jeu est en développement depuis 2019

Le jeu est prévu sur PS4, Xbox One, et PC. Mais également sur next-gen avec la PS5 et la Xbox Series X.

Le jeu est prévu pour le 18 février 2021.

Les versions next-gen seront offertes aux joueurs ayant acheté le jeu sur PS4 et Xbox One.

Le jeu disposera d’un season pass, donc plusieurs DLC sont prévus.

FarCry 6 dispose de 3 éditions spéciales déjà disponibles en précommande.

Le multijoueur devrait être présent avec de la coopération à deux.

Le jeu se déroule sur l’île tropicale de Yara.

