Fast and Furious 9 : teasers à répétition pour le prochain opus de la saga

Dans la course à la démesure, au toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, la saga Fast and Furious a des arguments à présenter. Entre un tournage en toute illégalité au Japon et l’ambition, un jour ou l’autre, d’aller filmer en apesanteur, il y a de quoi faire. Le prochaine opus de la saga, doit sortir le 31 mars 2021, après avoir été décalé en raison de la pandémie de coronavirus. Un acteur de poids est attendu pour cet épisode, la star John Cena. Et autant dire qu’il a très bien compris le style de la saga.

John Cena joue la carte du teasing

A la façon des autres acteurs qui n’hésitent pas à en rajouter une couche au niveau de la provocation et des promesses, John Cena fait donc la même chose. Dans ce film, il va jouer un rôle qui s’annonce plutôt central puisqu’il sera le frère caché de Dominic Toretto (alias Vin Diesel). Si on a pensé à un moment qu’il serait le grand méchant du film, John Cena a déjà battu cette théorie en brèche. On devrait à la place retrouver Cipher, la méchante jouée par Charlize Theron déjà vue dans Fast and Furious.

Mais, plusieurs personnages de premier plan vont aussi faire leur retour. Dans une saga qui s’est faite une spécialité de ramener les acteurs d’entre les morts, c’est Han Lue (Sung Kang) supposément tué par Shaw (Jason Statham) qui devrait faire son retour. Et pour les fans qui sont perdus, John Cena promet que tout sera plus clair à l’écran.