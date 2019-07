Fast Share : l’alternative à Apple AirDrop bientôt sur Android ?

Un nouveau service Fast Share en approche

Depuis quelques années maintenant, la sphère Apple peut profiter d’un (très) pratique service de partage en local : AirDrop. Ce dernier permet ainsi de partager des photos très aisément, d’un terminal Apple vers un autre, en sélectionnant très simplement ses options de partage. Du côté de chez Android, il semblerait qu’une alternative soit en cours d’élaboration, avec un certain Fast Share.

En effet, c’est 9to5Google qui est parvenu à activer cette fonction qui, comme AirDrop, fonctionnerait via un système basé à la fois sur du Bluetooth et du WiFi pour partager des données avec son entourage. En l’activant, on peut alors visualiser les appareils à proximité qui sont compatible Fast Share, et leur faire parvenir des données en quelques clics.

Selon le magazine, Fast Share afficherait quelques différences avec Apple AirDrop, avec un mode « Preferred Visibility » notamment, qui permettrait à ses contacts favoris de voir l’utilisateur, même si ce dernier n’a pas activé Fast Share. Le service serait disponible sur les smartphones Android bien sûr, mais aussi sur Chromebook, sur les smartwatches Wear OS… et sur iOS. Evidemment, sur iPhone et iPad, il faudra télécharger une application dédiée sur l’AppStore, alors que la fonction sera intégrée au système sur Android.

A l’heure actuelle, impossible de savoir quand, et si, ce Fast Share sera lancé officiellement. Selon 9to5Google, le géant américain ne devrait pas trop tarder à lancer cette nouvelle fonction, le groupe ayant déjà annoncé vouloir remplacer le service NFC Android Beam avec le futur Android Q.

Le transfert via Fast Share ne nécessiterait évidemment aucune connexion réseau, et les données transiteraient directement d’un terminal à un autre. L’expéditeur n’aura qu’à indiquer les fichiers à envoyer aux destinataires désirés, et ces derniers devront valider le transfert, pour recevoir les précieux fichiers. Bref, une nouvelle fonction particulièrement pratique, que l’on espère voir arriver sur nos terminaux dans les prochaines semaines.