Fêtes de fin d’année : les achats en ligne via Amazon Alexa ont triplé par rapport à 2017

Si Google et Amazon ne cessent de perfectionner leurs enceintes connectées et leurs assistants numériques, c’est en partie parce que ces interfaces vocales devraient petit à petit devenir le nouveau pilier du e-commerce.

Pour le moment, il semblerait cependant que les utilisateurs de ces assistants et de ces enceintes sont plus intéressés par les informations et la domotique, que par les fonctionnalités e-commerce. D’après un rapport publié par le site The Information au mois d’août, seulement 2 % des utilisateurs d’Alexa s’en servent pour faire du shopping en ligne.

Néanmoins, les utilisateurs d’Alexa s’habituent petit à petit au e-commerce via les interfaces vocales. C’est du moins ce que suggère une nouvelle information fournie par Amazon et relayée dans un article de Fortune.

D’après celui-ci, lors de cette période de fin d’année, le nombre de commandes faites via l’assistant Alexa aurait triplé par rapport à la même période en 2017.

D’autre part, les commandes sur le site d’Amazon aurait atteint un volume sans précédent, cette année.

Google vs. Amazon

Si pour le moment, Amazon est considéré comme le numéro un des enceintes connectées, l’écart avec Google, qui propose les enceintes Google Home, est de plus en plus serré. Et pour rappel, il est aussi possible de faire certains achats en ligne directement sur Google Assistant.

Dans le domaine du e-commerce, la firme de Mountain View enchaîne également les partenariats stratégiques, comme celui signé avec Carrefour qui permettra notamment aux utilisateurs de Google Home de commander chez cette enseigne. Il y a également l’investissement de 550 millions de dollars dans JD, un site de e-commerce qui est parfois surnommé l’Amazon chinois.

