FIFA 21 : les versions PS5 et Xbox Series X gratuites (si vous achetez la version PS4 ou Xbox One)

Hier soir, dans le cadre d’un rendez-vous EA Play Live complètement loupé, Electronic Arts a néanmoins tenu à confirmer le nouveau FIFA 21, dont la sortie est calée au 9 octobre. Un jeu prévu sur PS4 et Xbox One (entre autres) mais qui arrivera aussi en version « next gen » sur les nouvelles PS5 et Xbox Series X.

Un programme « Dual Entitlement » pour FIFA 21

A ce sujet, Electronic Arts a tenu à rassurer les joueurs, en expliquant que tous ceux qui achèteront FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One, pourront prétendre, gratuitement, à la version PS5 ou Xbox Series X dès que celle-ci sera disponible. Mieux encore, la progression générale du jeu (y compris les modes FUT ou Volta) sera conservée lors du passage à la nouvelle génération.

FIFA 21 gratuit, oui mais…

En ce qui concerne la « mise à niveau du produit », EA explique que pour tous ceux qui achèteront une version physique de FIFA 21, la mise à niveau sera disponible uniquement sur les nouvelles consoles équipées d’un lecteur de disque. Exit donc la PS5 Digital Edition et une éventuelle Xbox Series S. En effet, il faudra impérativement utiliser le disque PS4/Xbox One de FIFA 21 sur sa PS5/Xbox Series X pour procéder à la mise à niveau du jeu.

En ce qui concerne les achats numériques (via le PS Store et le marché Xbox Live), il suffira simplement pour le joueur de se connecter à sa nouvelle console en utilisant le même compte que celui employé sur PS4 ou Xbox One, et de récupérer la version améliorée de son jeu.

Et pour ceux qui se posent la question, le programme « Dual Entitlement » de EA est compatible uniquement de la PS4 vers la PS5 et de la Xbox One vers la Xbox Series X. En d’autres termes, non, vous ne pourrez pas prétendre, gratuitement, à la version Xbox Series X du jeu si vous avez acheté la version PS4 de FIFA 21.

On attend maintenant de savoir à quoi ressemblera ce FIFA « next gen », même si, entre nous, ce dernier devrait beaucoup ressembler à la version qui sera disponible le 4 octobre prochain, lequel n’a pas encore été exhibé par l’éditeur américain.