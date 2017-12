Le fil d’actualité Instagram vous recommande maintenant des publications

Instagram va placer des recommandations basées sur les publications que vos amis en liké sur le fil d’actualité. Il sera cependant possible de cacher « temporairement » les recommandations.

Aujourd’hui, votre fil d’actualité Instagram est très différent de ce qu’il était en 2016. Tout d’abord, le réseau social a remplacé le flux chronologique par un fil d’actu similaire à celui de Facebook, avec un algorithme qui détermine l’ordre d’apparition des photos et des vidéos. Récemment, Instagram a également lancé une fonctionnalité qui permet de suivre les hashtags, ce qui fait qu’on ne suit plus que des personnes, mais on peut aussi suivre des intérêts. Et maintenant, le réseau social ajoute également des publications recommandées sur ce fil d’actualité. Ces recommandations sont basées sur les publications likées par les comptes que vous suivez.

Cette fonctionnalité était déjà testée depuis quelques temps, mais elle sera maintenant déployée à tous les utilisateurs. Ce déploiement a d’ailleurs été confirmé par Instagram à notre confrère TechCrunch.

Ce dernierqui explique que cette nouvelle section se différenciera des autres publications du fil d’actualité. De plus, celle-ci n’apparait qu’une fois qu’on a fait défiler les contenus des comptes et des hashtags qu’on suit.

En revanche, il ne sera pas vraiment possible de désactiver ces nouvelles recommandations d’Instagram. Sur une page d’aide, le réseau social explique qu’on peut (que) choisir de cacher « temporairement » la section des recommandations.

Sinon, il est à noter que ce n’est pas la première fois qu’Instagram propose des recommandations à ses utilisateurs. Cependant, c’est la première fois que celles-ci débarquent sur le fil d’actualité.

Parmi les autres fonctionnalités sur lesquelles Instagram travaillerait, il y a un bouton Regram qui serait l’équivalent du retweet ou du partage, et une fonctionnalité similaire à la liste d’amis sur Facebook.