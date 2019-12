Final Fantasy VII Remake : infos, date de sortie, collectors, détails et plus encore !

Grosse surprise de l’E3 2015 lors de la conférence PlayStation, Final Fantasy VII Remake a connu un développement compliqué et s’est fait attendre quatre longues années. Dès son annonce en juin 2015, les fans commencent déjà à se dire que le jeu va arriver pour 2017 afin de fêter les 20 ans du Final Fantasy VII original. Malheureusement, les choses vont en être autrement. D’après certains retours, le développement du jeu aura été beaucoup plus long et difficile que prévu ce qui va faire prendre du retard au jeu. Bien que Square Enix n’ait jamais dévoilé de date de sortie, tout semble indiquer que le jeu n’aurait jamais du être annoncé si tôt pour une sortie si tard. Après pratiquement cinq ans d’attente, le retour sur Midgar n’a jamais été aussi proche.

DATE DE SORTIE : 3 mars 2020

ÉDITEUR : Square Enix

DÉVELOPPEUR : Square Enix

DÉBUT DU PROJET : 2014

SUPPORTS : PS4

MULTIJOUEURS : Non

SEASON PASS : Non

MICRO-TRANSACTIONS : Non



LE MYTHE DE FF VII REMAKE

Considéré comme l’un des meilleurs Final Fantasy de la licence, ce remake du septième opus était demandé depuis très longtemps. C’est d’ailleurs depuis 2003 que les rumeurs autour d’un FF VII Remake commencent à émerger. Lors de l’annonce du film Final Fantasy VII Advent Children au Tokyo Game Show.

Square Enix jettera de l’huile sur le feu lors de l’E3 2005 en dévoilant la cinématique d’introduction sur PS3 pour promouvoir la prochaine console de PlayStation. Cependant, l’éditeur démentira toutes rumeurs annonçant qu’il ne souhaitait pas faire un remake de son jeu sorti en 1997.

En 2014, Yoshinori Kitase, l’un des principaux créateurs de la saga Final Fantasy déclare que le travail autour d’un remake est colossal et prendrait une dizaine d’années pour refaire intégralement tous les graphismes. Mais après plusieurs démentis, Square Enix était tout proche en 2014 de se lancer dans un projet qu’ils avaient toujours refusé.

Le 15 juin 2015, FF VII Remake est annoncé lors de la conférence PlayStation à l’E3 de Los Angeles. Et la malédiction se poursuivra pour les fans de Final Fantasy II puisque le développement du jeu connaîtra de longs mois difficiles mettant à mal la patience des fans.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Tout simplement parce que Final Fantasy VII est l’opus de la saga le plus apprécié par les fans et considérés par une grande majorité de ces derniers comme le meilleur de la saga. Contrairement à tous les Final Fantasy, FFVII reprend les traces du sixième opus et se déroule dans le futur plutôt qu’à l’époque médiévale.

Les personnages au centre de cet opus sont Cloud Strife, héros de FF VII accompagné de Tifa et Barrett. Tous les trois, ils font partie d’un groupe écoterroriste nommé Avalanche, et ils se battent face à une organisation appelée la Shinra qui exploite jusqu’à épuisement les ressources vitales de la planète. Dans le but de concevoir de dangereuses armes.

Demandé depuis plus de quinze ans par les fans, ce remake est l’un des plus souhaités. En mars 2014, Sony organisait un sondage sur son site officiel pour élire le remake le plus demandé par la communauté. Final Fantasy VII terminait loin devant avec plus de 10.000 votes !

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 .C’est lors de l’E3 2019 à Los Angeles que la presse à pu poser ses mains pour la première fois sur Final Fantasy VII Remake, quatre ans après son annonce. Presse-citron était sur place pour tester le jeu lors d’une séquence de 15 minutes. On retrouvait ainsi Cloud Strife et Barrett dans leur fameux duel face au Scorpion.

Lors du salon Californien, nos premiers retours étaient bien positifs avec un jeu qui semblait respecter ses promesses sur le plan graphique, mais également au niveau du gameplay avec les nouvelles mécaniques proposées, notamment pour les combats. N’hésitez pas à voir ou revoir notre avis dans la vidéo ci-dessous ou de lire notre avis juste ici.

CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté scénario : Comme tous les remakes, ce Final Fantasy VII reprendra dans les grandes lignes le scénario original de FF VII. Nous serons toujours avec Cloud Strife, Tifa et Berrett. Toujours dans le groupe Avalanche, face à l’organisation Shinra, dans la ville de Midgar sur la planète Gaïa. Cependant, le jeu devrait proposer quelques séquences inédites et de nombreux passages pour développer en profondeurs les personnages, notamment les personnages secondaires. Le jeu promet alors de nombreuses heures de jeux et de cinématiques inédites. Format épisodique : Final Fantasy VII Remake à une date de sortie fixée au 3 mars 2020. Cependant, nous devrions plutôt dire que l’épisode 1 de FF VII Remake est fixé au 3 mars. Car oui, il s’agira bien d’un jeu épisodique proposant au minimum deux épisodes. Comme l’annonce Square Enix sur son site officiel : Nous progressons bien dans le développement de Final Fantasy VII Remake qui est divisé en plusieurs parties L’éditeur se défend en annonçant que la charge de travail est très élevée, notamment pour développer les personnages. En plus du très gros contenu du jeu qui serait très vaste. Exclusivité PlayStation 4 : Final Fantasy VII Remake sera une exclusivité temporaire d’au moins un an sur PS4. Il y a de grandes chances pour que le jeu arrive ensuite sur PC et Xbox One. Cependant, nous ne savons pas si le jeu en intégralité sera en exclusivité temporaire, ou s’il s’agira seulement de l’épisode 01. En bref : Le jeu est en développement depuis 5 ans à l’heure actuelle.

Final Fantasy VII Remake est un jeu d’action/RPG.

Contrairement au jeu d’origine, il n’y aura plus de système de combat au tour par tour.

D’autres personnages seront jouables (au moins lors des combats).

FF VII Remake devrait proposer au moins un monde semi-ouvert. (La confirmation de l’open-world complet n’est pas encore confirmé).

🍋 LES ÉDITIONS COLLECTORS 🍋 FF VII Remake proposera au total trois éditions différentes. Une édition simple, proposant seulement le jeu. Une édition « Deluxe » proposant quelques bonus de précommandes, quelques items comme un steelbook, la soundtrack du jeu ou encore un artwook collector. Et enfin, une édition collector proposant en plus de cela une sublime statue de Cloud Strife et de sa moto : La Hardy-Daytona. Retrouvez toutes les éditions spéciales de Final Fantasy VII Remake dans notre guide de précommande juste ici.

LE MULTIJOUEUR DE FINAL FANTASY VII REMAKE

Comme l’opus original, Final Fantasy VII Remake sera seulement un jeu solo, ne proposant aucun contenu en ligne ou en coopération.

CE QU’IL FAUT RETENIR DE FINAL FANTASY VII REMAKE

En bref, voici les éléments importants à retenir concernant Final Fantasy VII Remake :

Le jeu est prévu pour le 3 mars 2020 en exclusivité temporaire d’au moins un an sur PlayStation 4.

Une sortie sur next-gen (PS5) est possible.

Une sortie sur Xbox One, Xbox Series X et PC en 2021 est probable.

Le jeu est en développement depuis 2014 et aurait connu de nombreuses difficultés d’où son arrivée aussi tard (quatre/cinq ans après son annonce)

Le remake de Final Fantasy VII est édité et développé par Square Enix.

Pour le moment, le jeu dispose de trois éditions spéciales (simple, deluxe et collector).

Final Fantasy VII Remake reprendra l’histoire originale de FFVII avec Cloud, Tifa, Barrett ou encore Sephiroth dans la ville de Midgar sur la planète Gaïa.

FF VII Remake devrait être au moins un jeu semi-monde ouvert.

FF VII Remake sera découpé en deux épisodes minimum (peut-être 3).

Il n’y aura pas de mode multijoueur dans Final Fantasy VII Remake.

Le système de combat au tour par tour a été abandonné préférant le combat en direct.

D’autres personnages que Cloud seront jouables (au moins pendant les phases de combat).

